Rheinmetall geriet massiv unter Druck, nachdem Verteidigungsminister Boris Pistorius das milliardenschwere F126-Fregattenprojekt gestoppt hat. Der Konzern hatte über seine neue Werfttochter NVL auf eine Rettung des Projekts gehofft, doch die Bundesregierung setzt nun auf TKMS und den Fregattentyp Meko A-200 DEU. Die Entscheidung belastet nicht nur Rheinmetall, sondern sorgt auch bei anderen Rüstungswerten wie RENK und HENSOLDT für deutliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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