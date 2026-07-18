Wenn der Iran-Konflikt weiter eskaliert: Welche Rolle Rheinmetall, BAE Systems und Focus Graphite spielen könnten

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Die erneute Eskalation zwischen den USA und dem Iran sorgt an den Finanzmärkten einmal mehr für Nervosität. Im Mittelpunkt steht dabei die Straße von Hormus - eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Anleger blicken vor allem auf den Ölpreis und mögliche Lieferunterbrechungen. Doch während sich die Schlagzeilen um Tanker, Raketen und Energie drehen, entwickelt sich im Hintergrund ein zweiter Wettlauf, der langfristig mindestens genauso bedeutend sein könnte: der Kampf um kritische Rohstoffe. Denn moderne Verteidigungssysteme bestehen längst nicht mehr nur aus Stahl. Sie benötigen Materialien, deren Verfügbarkeit inzwischen selbst zu einer geopolitischen Frage geworden ist.

Aufrüstung bedeutet heute weit mehr als Panzer und Munition

Der Krieg in der Ukraine, Spannungen im Nahen Osten und die zunehmende Rivalität zwischen den USA und China haben die Verteidigungsausgaben weltweit deutlich steigen lassen. Unternehmen wie Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009), BAE Systems plc (ISIN: GB0002634946) oder auch andere große Rüstungskonzerne profitieren von milliardenschweren Beschaffungsprogrammen. Doch moderne Rüstung besteht längst nicht mehr ausschließlich aus Fahrzeugen oder Munition. Drohnen, Radarsysteme, Sensorik, Kommunikationssysteme, Satellitentechnik und Energiespeicher gewinnen zunehmend an Bedeutung. All diese Technologien benötigen Rohstoffe, die in den vergangenen Jahren oft im Schatten von Öl und Gas standen. Genau hier beginnt eine Entwicklung, die viele Anleger bislang unterschätzen.

Der eigentliche Engpass liegt häufig außerhalb der Rüstungsindustrie

Ein Kampfpanzer besteht aus tausenden Einzelteilen. Moderne Drohnen benötigen Hochleistungselektronik. Militärische Kommunikationssysteme arbeiten mit komplexen Sensoren. Mobile Energiespeicher spielen für Feldlager und autonome Systeme eine immer größere Rolle. Für all diese Anwendungen werden kritische Rohstoffe benötigt - darunter Graphit. Graphit ist den meisten Investoren vor allem als Batterierohstoff bekannt. Tatsächlich steckt in nahezu jeder Lithium-Ionen-Batterie deutlich mehr Graphit als Lithium. Gleichzeitig wächst der Bedarf an leistungsfähigen Energiespeichern im militärischen Bereich kontinuierlich. Mobile Stromversorgung, Drohnen, unbemannte Fahrzeuge und zukünftige Verteidigungstechnologien erhöhen den Bedarf an hochwertigen Batteriematerialien zusätzlich.

Der Westen hat eine strategische Schwäche erkannt

Während die Aufmerksamkeit derzeit auf den Nahen Osten gerichtet ist, arbeiten Europa und Nordamerika längst an einer zweiten Front: dem Aufbau unabhängiger Rohstofflieferketten. Denn China kontrolliert nicht nur einen erheblichen Teil der weltweiten Graphitförderung, sondern vor allem die Verarbeitung zu hochreinen Graphitprodukten. Diese Abhängigkeit beschäftigt Regierungen zunehmend. Mit dem Critical Raw Materials Act verfolgt die Europäische Union das Ziel, strategische Rohstoffe stärker innerhalb befreundeter Staaten zu gewinnen und zu verarbeiten. Kanada und Australien investieren ebenfalls in entsprechende Projekte. Versorgungssicherheit entwickelt sich immer stärker zu einem geopolitischen Wettbewerbsvorteil.

Nicht jede Graphitmine ist gleich interessant

Mit steigender Nachfrage wächst auch das Interesse der Investoren an Graphitprojekten. Doch ähnlich wie bei anderen Rohstoffen entscheidet längst nicht mehr ausschließlich die Größe einer Lagerstätte. Moderne Industrie- und Verteidigungsanwendungen benötigen hochreine Materialien, deren Herstellung deutlich anspruchsvoller ist als der reine Bergbau. Dadurch verschiebt sich ein Teil der Wertschöpfung in Richtung Verarbeitung und Materialtechnologie. Unternehmen, die nicht nur Graphit fördern, sondern auch hochwertige Spezialprodukte entwickeln können, rücken zunehmend in den Fokus.

Focus Graphite positioniert sich entlang dieser Entwicklung

Vor diesem Hintergrund könnte Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) für Marktbeobachter interessant werden. Das Unternehmen entwickelt mit Lac Knife eines der hochgradigsten bekannten Flockengraphit-Projekte Nordamerikas. Ergänzt wird dieses durch das Projekt Tétépisca in Québec, einer Region, die aufgrund ihrer politischen Stabilität und ihres Zugangs zu sauberer Energie als attraktiver Standort für zukünftige Rohstoffprojekte gilt. Zusätzlich arbeitet Focus Graphite an der Herstellung ultrahochreiner Graphitprodukte. Das Unternehmen meldete zuletzt einen Reinheitsgrad von 99,9996 Gewichtsprozent sowie äußerst geringe Verunreinigungen bei weiteren Testreihen. Parallel entwickelt Focus Graphite eine elektrofluidisierte Betttechnologie, mit der hochreiner Graphit künftig effizient produziert werden soll. Gerade vor dem Hintergrund westlicher Bemühungen, komplette Lieferketten außerhalb Chinas aufzubauen, könnte dieser Ansatz langfristig an Bedeutung gewinnen. Dabei geht es nicht nur um Batterien für Elektrofahrzeuge. Hochreiner Graphit findet auch Anwendung in Halbleitern, Hochleistungselektronik, Spezialindustrien sowie weiteren strategischen Technologien.

Der Iran-Konflikt könnte den Blick auf etwas Größeres lenken

Geopolitische Krisen verändern häufig nicht nur kurzfristig die Märkte, sondern auch langfristige politische Prioritäten. Während sich Anleger aktuell auf den Ölpreis konzentrieren, investieren westliche Staaten bereits Milliarden in die Sicherung strategischer Rohstoffe. Die eigentliche Lehre aus der aktuellen Eskalation könnte deshalb lauten, dass wirtschaftliche Sicherheit künftig weit mehr umfasst als den Zugang zu Energie. Wer moderne Industrie, Verteidigung und Digitalisierung dauerhaft absichern möchte, benötigt auch unabhängige Lieferketten für kritische Mineralien. Genau dort dürfte sich in den kommenden Jahren ein zunehmender Wettbewerb entwickeln.

Fazit

Der Iran-Konflikt erinnert die Finanzmärkte daran, wie empfindlich globale Lieferketten auf geopolitische Spannungen reagieren können. Während Unternehmen wie Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) oder BAE Systems plc (ISIN: GB0002634946) unmittelbar mit steigenden Verteidigungsausgaben in Verbindung gebracht werden, könnte sich im Hintergrund ein weiterer strategischer Markt entwickeln: die Versorgung mit kritischen Rohstoffen. Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) positioniert sich mit seinen Graphitprojekten in Québec sowie der Entwicklung hochreiner Graphitprodukte genau in diesem Umfeld. Ob daraus langfristig eine erfolgreiche Investmentstory entsteht, hängt weiterhin von Faktoren wie Projektentwicklung, Finanzierung und der späteren Kommerzialisierung der Technologie ab. Klar ist jedoch: Je stärker geopolitische Spannungen die Weltwirtschaft prägen, desto wichtiger dürfte auch die Frage werden, woher die Materialien stammen, ohne die moderne Verteidigungs- und Hochtechnologie kaum denkbar wäre.

Quelle:

https://www.handelsblatt.com/politik/international/iran-krieg-usa-und-iran-treiben-eskalation-am-golf-weiter-voran/100239702.html

https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Embargos/Iran/Restriktive_Massnahmen_Iran/restriktive_massnahmen_iran_node.html

https://focusgraphite.com/

https://focusgraphite.com/lac-knife/

https://focusgraphite.com/lac-tetepisca/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-99-9996-wt-ultra-high-purity-and-2-03-ppm-ebc-in-follow-on-testing/

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/critical-raw-materials-act_en

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49198.htm

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Focus Graphite Inc.

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