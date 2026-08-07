Rheinmetall wächst kräftig, doch die Börse konzentriert sich auf die Risiken hinter den Zahlen. Die Absage des F126-Programms zwingt den DAX-Konzern zu einer niedrigeren Umsatzprognose für 2026. Gleichzeitig zeigen Umsatz, operatives Ergebnis und Auftragsbestand weiterhin deutlich nach oben.F126-Programm belastet die Jahresprognose Die Absage des Fregattenprogramms F126 hinterlässt Spuren in der Planung von Rheinmetall. Für das Geschäftsjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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