Die Circus-Aktie meldet sich nach der jüngsten Schwäche mit einem Kurssprung von rund +14% in der Spitze während des bisherigen Handelsverlaufs zurück. Mein Kollege Rudolf Schneider hatte erst gestern die Frage aufgeworfen, ob die Aktie nahe am Allzeittief wieder interessant wird. Aus charttechnischer Sicht kommt der Konter tatsächlich zur richtigen Zeit, denn bei einem Verbleiben unterhalb der aktuellen Unterstützungszone von rund 6,50 € wäre das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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