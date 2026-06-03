Die heute zu besprechenden Unternehmen bieten charttechnisch interessante Profile und das jeweils in zukunftsträchtigen Sektoren. Das erste ist ein deutscher Softwareanbieter für Personalplanung, der trotz charttechnischer Schwäche fundamental durch margenstarkes Cloud-Wachstum glänzt. Dazu gesellt sich ein Rohstoffexplorer mit Kupferfokus in Kanada, der als Lösungsanbieter der Elektrifizierung massiv unterbewertet erscheint und mit einem riesigen polymetallischen Vorkommen ein zukünftiger Übernahmekandidat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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