Toronto, Ontario / 15. Juli 2026 / IRW-Press / Power Metallic Mines Inc. (das "Unternehmen" oder "Power Metallic") (TSX-V: PNPN, OTCBB: PNPNF, Frankfurt: IVV1) freut sich, die endgültigen Untersuchungsergebnisse aus seinem Winterbohrprogramm 2026 sowie die Abstimmungsergebnisse seiner ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung ("AGSM"), die am 30. Juni 2026 in Toronto, Ontario, stattfand, bekanntgeben zu können.

Zusammenfassung

Diese Untersuchungsergebnisse aus dem Winterbohrprogramm 2026 von Power Metallic vervollständigen die Bohrergebnisse, die für die erste NI-43-101-konforme Mineralressourcenschätzung (MRE) für Lion herangezogen werden sollen. Der Abschluss der MRE und die dazugehörige Berichterstattung für Lion und die Lagerstätte Nisk sind für Ende Juli vorgesehen. Diese MRE wird die Grundlage für eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) bilden, die unmittelbar nach Abschluss der MRE beginnen soll.

Infill-Bohrprogramm für die MRE der Lion-Zone

Diese Pressemitteilung bezieht sich unter anderem auf Bohrlöcher, die den östlichen Rand der Lion-Zone in oberflächennaher Tiefe markieren (Abbildung 1). Alle Bohrungen wurden in Vorbereitung auf die Mineralressourcenschätzung (MRE) des Jahres 2026 niedergebracht. Die in dieser Pressemitteilung genannten Infill-Bohrungen wurden durchgeführt, um den östlichen Rand der Lion-Zone zu markieren und so die Zuverlässigkeit der Modellierung dieser Zone, insbesondere im Bereich eines potenziellen künftigen Tagebaus, zu erhöhen.

Infill-Bohrungen in den flachen zentralen Teilen der Lagerstätte liefern weiterhin gute Gehalte in oberflächennahen Bereichen, wie die Bohrung PML-26-116 belegt, die oberflächennah eine hochgradige Kupfermineralisierung über 36,42 m mit 2,83 % CuÄqRec1 in 75 m Tiefe unter der Oberfläche, einschließlich einer halbmassiven Mineralisierung über 6,00 m mit 12,38 % CuÄqRec1, durchschnittlich. (Tabelle 1 und Abbildung 1).

Die in Abbildung 1, jedoch nicht in Tabelle 1 mit den Lion-Ergebnissen dargestellten Bohrlöcher befinden sich auf der Ostseite von Lion und markieren den östlichen Rand für die MRE-Ressourcenmodellierung. Diese Bohrlöcher durchschnitten zwar die vielversprechende mineralisierte Struktur, wiesen jedoch nur geringe Gehalte auf, darunter Einzelwerte von bis zu 0,49 g/t Pt und 0,62 g/t Pd sowie anomale Cu- und Au-Werte, wodurch die Lage der mineralisierten Struktur bestimmt werden konnte. Außerdem wurden zwischen den Zonen Lion und Tiger zwei oberflächennahe Bohrlöcher niedergebracht, die ebenfalls die mineralisierte Struktur durchschnitten und schwache Cu- und Pd-Ergebnisse lieferten.

Abbildung 1 - in dieser Pressemitteilung angesprochene Bohrlöcher für die Lion-MRE

Tabelle 1: Ergebnisse von Lion - Winter 2026 Bohrloch von bis Länge Au Ag Cu Pd Pt Ni CuÄq Rec* (m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (g/t) (g/t) (%) (%) PML-26-080 125,50 150,18 24,68 0,13 5,48 0,29 0,07 - - 0,49 einschließlich 128,34 131,55 3,21 0,31 8,15 0,87 0,04 - - 1,18 PML-26-083a 135,30 140,15 4,85 0,15 2,24 0,07 1,32 0,90 0,03 1,12 PML-26-107 66,00 70,00 4,00 0,23 8,50 0,25 0,03 - - 0,52 PML-26-108 39,00 65,00 26,00 0,10 4,61 0,17 - - - 0,30 PML-26-111 36,00 50,00 14,00 0,12 5,52 0,46 0,76 0,02 - 0,96 einschließlich 47,00 49,00 2,00 0,25 9,95 1,41 3,71 0,12 - 3,36 und 64,40 67,12 2,72 0,14 3,61 0,30 0,42 0,06 0,07 0,76 PML-26-113 16,50 61,00 44,50 0,60 3,48 0,20 0,13 0,02 - 0,75 einschließlich 34,00 48,50 14,50 1,63 6,06 0,34 0,20 0,02 - 1,70 und einschließlich 47,69 48,50 0,81 26,40 6,70 0,79 2,43 0,25 0,08 21,39 PML-26-116 84,00 120,42 36,42 0,30 10,17 1,20 2,34 0,48 0,09 2,83 einschließlich 98,50 104,50 6,00 0,96 45,48 6,10 9,15 1,68 0,43 12,38 und einschließlich 114,50 118,57 4,07 0,59 6,23 0,64 5,82 1,51 0,12 4,30

1Berechnung des Kupferäquivalents (CuÄqRec1)

CuÄqRec steht für das auf der Basis der folgenden Metallpreise (USD) berechnete Kupferäquivalent: 2.360,15 $/oz Au, 27,98 $/oz Ag, 1.215,00 $/oz Pd, 1.000,00 $/oz Pt, 4,00 $/lb Cu, 10,00 $/lb Ni und 22,50 $/lb Co sowie auf der Basis der jüngsten metallurgischen Gewinnungsraten, die bei Locked-Cycle-Tests durch SGS Canada Inc. ermittelt wurden (siehe Pressemitteilung vom 21. Januar 2006).

2 Die angegebene Länge entspricht der Bohrlochlänge; die wahre Mächtigkeit, basierend auf Modellprojektionen, wird auf 85 % der Bohrlochlänge geschätzt

Power Metallic erwartet in den kommenden Wochen weitere Untersuchungsergebnisse aus dem Sommerbohrprogramm sowie aus der regionalen Exploration.

Ergebnisse der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung

Power Metallic hielt seine AGSM am 30. Juni 2026 in Toronto, Ontario, ab.

Die Aktionäre stimmten allen auf der AGSM vorgelegten Tagesordnungspunkten zu, die in den Unterlagen zur Stimmrechtsvertretung dargelegt waren, einschließlich der Einberufung und des Informationsrundschreibens vom 15. Mai 2026 (das "Informationsrundschreiben"). Zu diesen Punkten gehörte die Wahl von Directors (Terry Lynch, Peter Kent, Les Mallard, Greg McKenzie, Steve Beresford und Seamus O'Regan wurden als Directors gewählt), die Bestellung von MNP LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, die erneute Genehmigung des Omnibus Equity Incentive Plans sowie die Genehmigung einer Satzungsänderung des Unternehmens zur Anhebung der Schwelle zur Beschlussfähigkeit bei Hauptversammlungen. Zum Stichtag der AGSM wurden etwas mehr als 33,42 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien der Gesellschaft bei der Abstimmung berücksichtigt. Weitere Informationen zu den Beschlüssen und zum Omnibus Equity Incentive Plan finden Aktionäre im Informationsrundschreiben, das im Unternehmensprofil auf SEDAR+ verfügbar ist.

Mit der Zustimmung der Aktionäre zur Satzungsänderung, durch die die Schwelle zur Beschlussfähigkeit für Hauptversammlungen auf 33 1/3 % angehoben wird, entspricht die Satzung der Gesellschaft den Anforderungen an die Beschlussfähigkeit für an einer nationalen US-Börse notierte Unternehmen. Wie im Informationsrundschreiben dargelegt, beabsichtigt das Unternehmen jetzt, da die Zustimmung der Aktionäre vorliegt, die Satzungsänderung zu dem Zeitpunkt umzusetzen, zu dem das Board of Directors beschließt, die Notierung an einer nationalen US-Börse anzustreben.

Der vollständige Bericht des Wahlprüfers zu den Abstimmungen auf der Hauptversammlung wird bis Ende der Woche auf der Website des Unternehmens unter folgender Adresse veröffentlicht: https://www.powermetallic.com/financial_statements/.

"Wir sind unseren Aktionären für die starke Unterstützung auf der diesjährigen ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung dankbar. Die Zustimmung zur Satzungsänderung, mit der wir die Schwelle zur Beschlussfähigkeit an die Anforderungen der US-amerikanischen Börsen anpassen, ist ein wichtiger Schritt vorwärts bei unserem Bestreben, die Geschichte von Power Metallic einem breiteren Anlegerpublikum zugänglich zu machen. Da die Lion-Zone einige der weltweit höchstgradigen polymetallischen Abschnitte, außergewöhnliche metallurgische Ausbeuten sowie eine Reihe von Impulsen in der Pipeline liefert - darunter unsere bevorstehende Mineralressourcenschätzung -, sind wir überzeugt, dass eine Notierung an einer US-amerikanischen Börse erhebliche Chancen für eine Neubewertung eröffnen und dieses Unternehmen einem breiteren Kreis von institutionellen und Privatanlegern bekannt machen wird." - Terry Lynch, CEO, Power Metallic Mines Inc.

Qualifizierter Sachverständiger

Joseph Campbell, P. Geo, VP Exploration bei Power Metallic, ist der qualifizierte Sachverständige, der die technische Offenlegung in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Power Metallic Mines Inc.

Das kanadische Explorationsunternehmen Power Metallic konzentriert sich darauf, das Projektgebiet Nisk (Nisk-Lion-Tiger), ein hochgradiges Kupfer-PGE-, Nickel-, Gold- und Silbersystem, zur nächsten polymetallischen Mine Kanadas weiterzuentwickeln.

Am 1. Februar 2021 sicherte sich Power Metallic (damals Chilean Metals) eine Option auf einen Anteil von bis zu 80 % am Projekt Nisk von Critical Elements Lithium Corp. (TSX-V: CRE). Seit dem Erwerb von 313 angrenzenden Claims (ca. 167 km²) von Li-FT Power im Juni 2025 kontrolliert das Unternehmen nun eine Fläche von ca. 330 km² sowie ca. 50 km an aussichtsreichen Beckenrandstrukturen.

Power Metallic erweitert die Mineralisierung in den Entdeckungszonen Nisk und Lion, evaluiert das Ziel Tiger und erkundet das vergrößerte Landpaket mithilfe sukzessiver Bohrprogramme.

Über das Projektgebiet Nisk hinaus ist Power Metallic indirekt an beträchtlichen Landpaketen in British Columbia und Chile beteiligt. Dies ist auf die 50%ige Beteiligung an Chilean Metals Inc. zurückzuführen, die am 3. Februar 2025 durch einen Plan of Arrangement aus Power Metallic ausgegliedert wurde.

Das Unternehmen ist zudem zu 100 % an Power Metallic Arabia beteiligt, das eine 100%ige Beteiligung an der Explorationslizenz Jabal Baudan im Jabal-Said-Belt des Königreichs Saudi-Arabiens hält. Dieses Konzessionsgebiet umfasst eine Fläche von mehr als 200 Quadratkilometern in einem Gebiet, das für seine äußerst aussichtsreiche Kupfer-Gold- und Zinkmineralisierung bekannt ist. Die Region ist auch für ihre massiven vulkanogenen Sulfidvorkommen bekannt, darunter die erstklassige Mine Jabal Sayid und das vielversprechende Vorkommen Umm and Damad.

Nähere Informationen zu Power Metallic Mines Inc. erhalten Sie über:

Duncan Roy, VP Investor Relations

416-580-3862

mailto:duncan@powermetallic.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Power Metallic Mines Inc.

The Canadian Venture Building

82 Richmond St East, Suite 202

Toronto, ON

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

QA/QC und Probenahme

GeoVector Management Inc ("GeoVector") ist das Beratungsunternehmen, das mit der Durchführung des laufenden Bohrprogramms beauftragt wurde, einschließlich Bohrkernprotokollierung und Beprobung des Bohrkerns.

Alle in dieser Pressemitteilung angesprochenen Bohrkerne entsprechen der Größe HQ oder NQ. Bohrkerne werden neu zusammengesetzt und vermessen. Die geotechnischen Daten der Bohrkerne umfassen Fotos (nass und trocken), einen Gesteinsqualitätsindex, die magnetische Empfindlichkeit, die Leitfähigkeit sowie Schätzungen der Ausbeute. Die Bohrkerne werden hinsichtlich ihrer Lithologie, Mineralogie und strukturellen Merkmale protokolliert. Die Probenabschnitte werden abgegrenzt und markiert.

Entnommene Kerne werden mechanisch zersägt. Halbe Bohrkerne werden als Referenzmaterial aufbewahrt. Das QA/QC-Programm von GeoVector beinhaltet das regelmäßige Einbringen von CRM-Standards, Duplikaten und Leerproben in den Probenstrom sowie eine strenge Überprüfung aller Ergebnisse. QA/QC und Datenvalidierung wurden durchgeführt. Es wurden keine wesentlichen Fehler festgestellt.

Alle Proben wurden an Activation Laboratories Ltd ("Actlabs") übermittelt und dort analysiert, ein von Power Metallic unabhängiges kommerzielles Labor, das keinerlei Beteiligung an dem Projekt hat. Actlabs ist ein nach ISO 9001 und 17025 zertifiziertes und akkreditiertes Labor. Die bei Actlabs eingereichten Proben werden mittels Standardaufbereitungsmethoden und RX-1 (Trocken, Zerkleinern (< 7 kg) 80 % kleiner als 2 mm), Riffelteilung (250 g) und Pulverisierung ((Weichstahl) 95 % kleiner als 105 µm) aufbereitet. Die Analyse erfolgt mittels 1F2 (ICP-OES) und 1C-OES - 4-Säure-Aufschluss nahe der Gesamtmenge + Gold-Platin-Palladium-Analyse und 8-Peroxid-ICP-OES für die reguläre und über der Nachweisgrenze liegende Analyse. Pegmatitproben werden mit der UT7-Methode - Li bis zu 5 %, Rb bis zu 2 % - analysiert. Actlabs führt auch eine interne Analyse der Grob- und Pulpenduplikate durch, um eine korrekte Probenaufbereitung und Kalibrierung der Geräte sicherzustellen.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "deutet darauf hin", "Gelegenheit", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem der Zeitpunkt der verschiedenen Bohrpläne; die Fähigkeit, ausreichend Kapital aufzubringen, um seine Verpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsverträge zu erfüllen sowie Bohr- und Explorationsarbeiten durchzuführen; die Fähigkeit, seine Grundstücke und Konzessionen in gutem Zustand zu erhalten; seine Projekte zu erkunden und zu entwickeln; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbunden sind; zukünftige Preise für Nickel und andere Metalle; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese akzeptiert werden, diese Lizenzen und Genehmigungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für das jeweilige Projekt zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu vermarkten; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche auswirken könnten.

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