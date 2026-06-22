Die Mensch und Maschine-Aktie hat ihren Abwärtstrend seit dem Hoch im Juli vergangenen Jahres bei rund 54 € gestoppt. Seit März bewegt sich das Papier in einer Bodenbildungsphase. Am Montag gewinnt die Aktie aktuell leicht und notiert bei 35,10 €. Für Anleger stellt sich damit die Frage: Ist die Bodenbildung nachhaltig und bietet das aktuelle Kursniveau eine attraktive Einstiegschance? Dividende als starkes Kaufargument Für viele Anleger spielen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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