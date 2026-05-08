EQS-News: SURTECO GROUP SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
08.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SURTECO GROUP SE
|Johan-Viktor-Bausch-Straße 2
|86647 Buttenwiesen
|Deutschland
|E-Mail:
|hv@surteco.com
|Internet:
|https://ir.surteco.com/de/hauptversammlung
|ISIN:
|DE0005176903
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2324252 08.05.2026 CET/CEST