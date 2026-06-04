Die Circus-Aktie kommt weiterhin nicht in Schwung und nähert sich erneut ihrem Allzeittief bei rund 6 €. Am Donnerstag verliert das Papier weitere -5,3% und notiert bei 6,15 €. Dabei befindet sich das Unternehmen inzwischen an einem entscheidenden Wendepunkt: Nach Jahren der Entwicklung soll nun die operative Skalierung beginnen. Kann das der Aktie neuen Auftrieb verleihen? Der Übergang in die Produktionsphase beginnt Laut dem vorläufigen Jahresbericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de