Aktien - KI Bubble oder Jahrhundertchance. Die Märkte sind noch unentschlossen. SpaceX brachte am Freitag Erinnerungen an alte "Jubel-Börsengänge" zurück. Und dazu sich erholende Märkte, weil Trump Donnerstag eine Lösung für den Irankonflikt "quasi rund" sah. Muss jetzt nur noch kommen. Sonst wären die vorweggenommenen "Friedensprämien" schnell wieder perdu. Spannend wird auch, ob der Markt neben dem 75 Mrd IPO von Musks Weltraumunternehmen noch mehr Geld aktivieren kann. Anthropic, OpenAI stehen vor der Börsentür. Trotz EZB-Zinserhöhung, sowieso schon von vielen eingepreist, feierten die Märkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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