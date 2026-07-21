MHP meldete einen Umsatzrekord in Q2 mit einem Wachstum von 26 % im Vergleich zum Vorjahr und einem Anstieg im Bereich F&B von 41 % im Vergleich zum Vorjahr, angetrieben durch den vollen Beitrag des Hyatt Regency Wien und den Hochlauf des Conrad Hamburg. Die Gruppenauslastung sank um 1 Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Eröffnung des Conrad Hamburg (Rekordauslastung von 82 % ohne Conrad), während der durchschnittliche Tagespreis (ADR) um 4 % im Vergleich zum Vorjahr fiel und der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) um 5 % zurückging. Dies spiegelt die Effekte der Portfoliozusammensetzung und die geringeren Besucherzahlen aus dem Nahen Osten wider, die durch geopolitische Spannungen beeinflusst wurden. Das Management bekräftigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatz von 225 Millionen Euro und mindestens 10 Millionen Euro EBITDA, unterstützt durch eine Belebung des Geschäfts im Mai und Juni nach einem schwächeren April. Gestützt auf eine starke Positionierung im Luxussegment und äußerst attraktive Bewertungskennzahlen (EV/EBITDA 2027 von 3,5x; EV/EBITDA 2028 von 2,5x) bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 3,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag





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