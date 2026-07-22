Die Aktie von IVU Traffic Technologies (IVU) zeigt jüngst eine erfreuliche charttechnische Entwicklung: Nach dem Zwischentief Ende März bei knapp 18,00 Euro ging es mit dem Papier des Telematik-Spezialisten in Wellen aufwärts (siehe auch Tageschart unten). Nun hat der Kurs das Hoch vom August im vergangenen Jahr bei rund 22,30 Euro überschritten. Das lässt auf mehr hoffen. Das neue Hoch bedeutet: Die langfristige Hausse - unterbrochen durch die Seitwärtsbewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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