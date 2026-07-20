Die zwischenzeitlichen KI-Sorgen hat der Aktienkurs von IVU Traffic Technologies längst angestreift. Jetzt liefert das im Bereich Telematik tätige Unternehmen auch noch handfeste fundamentale Gründe, die für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends im Chart sprechen: Nachdem das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) im traditionell eher schwächeren ersten Halbjahr bereits von 1,0 auf 3,3 Mio. Euro gestiegen ist, setzt der Vorstand gleich mal die Prognose für das Gesamtjahr 2026 herauf. Demnach kalkuliert IVU Traffic für das laufende Jahr nun mit einem EBIT von rund 22 Mio. Euro - das sind 2 Mio. Euro mehr als bislang veranschlagt (EBIT 2025: 18,6 Mio. Euro). Die Umsatzprognose bleibt derweil bei mehr als 160 Mio. Euro stehen. Zur weiteren Einordnung: Die Analysten von Montega rechnen bislang für 2026 mit Erlösen von 161,1 Mio. Euro und einem EBIT von 21,3 Mio. Euro. Das Kursziel setzen die Experten bei 27 Euro an. Für boersengefluester.de bleibt die IVU-Aktie eine Art Dauerfavorit aus dem Spezialwertebereich....Den vollständigen Artikel lesen ...
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