EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 23.7.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Kontron AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre: ENNOCONN Corporation
5. Datum der Schwellenberührung: 21.7.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Bei den gemeldeten Finanzinstrumenten handelt es sich um Aktien der Kontron AG, die in das am 29.06.2026 veröffentlichte Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation eingeliefert wurden. Der angegebene Tag der Schwellenberührung entspricht dem Stichtag der am 22.07.2026 erstatteten Meldung nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ('WpÜG') und ist der 21.07.2026, 18:00 MESZ.
Wien am 23.7.2026
23.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2370682 23.07.2026 CET/CEST