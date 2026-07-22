© Foto: MidjourneyDer US-amerikanische Mitbewerber von Siemens Energy, GE Vernova, hat mit seinen am Mittwochmittag vorgelegten Quartalszahlen nicht überzeugen können. GE Vernova schießt Siemens Energy und Nordex ab Trotz neuer Luftangriffe im Iran und weiter steigenden Ölpreisen deutete am Mittwoch bei Siemens Energy zunächst alles auf einen erfolgreichen Handelstag hin. Die Aktie verzeichnete am Vormittag geringfügige Gewinne. Doch am Mittag stürzte sie urplötzlich in die Tiefe und verlor zwischenzeitlich mehr als 8 Prozent an Wert. Dafür verantwortlich waren die von Mitbewerber GE Vernova vorgelegten Quartalszahlen. Die fielen zwar grundsätzlich stark aus, doch beim Gewinn pro Aktie leistete sich das …
Enthaltene Werte: DE000A0D6554,DE000ENER6Y0,US36828A1016Den vollständigen Artikel lesen
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