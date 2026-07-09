Investoren bevorzugen Wohnimmobilien und Infrastruktur inmitten geopolitischer Unsicherheit Wohnen und spezialisierte Wohnformen sind die bevorzugten Immobiliensektoren im neuen Investmentzyklus: Investoren suchen angesichts geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheit resiliente Cashflows Die Allokation in Infrastruktur nimmt weiter zu, vor allem Investments in die Energiewende und digitale Infrastruktur sind gefragt. Paneuropäische Investmentexpertise und eine große lokale Marktkompetenz gewinnen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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