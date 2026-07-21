Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA31680F4050 55 North Mining Inc. 21.07.2026 CA31680V1XXX 55 North Mining Inc. 22.07.2026 Tausch 1:1
CA68828E8099 Osisko Development Corp. 21.07.2026 CA68827X1XXX Osisko Gold Group Inc. 22.07.2026 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA31680F4050 55 North Mining Inc. 21.07.2026 CA31680V1XXX 55 North Mining Inc. 22.07.2026 Tausch 1:1
CA68828E8099 Osisko Development Corp. 21.07.2026 CA68827X1XXX Osisko Gold Group Inc. 22.07.2026 Tausch 1:1
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