The following instruments on XETRA do have their first trading 22.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.07.2026
Aktien
1 CA02262P1036 Alzai Health Corp.
2 JP3546450002 Terra Drone Corp.
3 CA31680V1031 55 North Mining Inc.
4 CA68827X1050 Osisko Gold Group Inc.
Anleihen/ETF
1 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
2 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
3 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
4 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
5 IE0004GONXXX BNP Paribas Easy II World Active Factor Rotation UCITS ETF USD Acc
6 IE0001858XXX BNP Paribas Easy II World Active Factor Rotation UCITS ETF EUR H Acc
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.07.2026
Aktien
1 CA02262P1036 Alzai Health Corp.
2 JP3546450002 Terra Drone Corp.
3 CA31680V1031 55 North Mining Inc.
4 CA68827X1050 Osisko Gold Group Inc.
Anleihen/ETF
1 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
2 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
3 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
4 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
5 IE0004GONXXX BNP Paribas Easy II World Active Factor Rotation UCITS ETF USD Acc
6 IE0001858XXX BNP Paribas Easy II World Active Factor Rotation UCITS ETF EUR H Acc
© 2026 Xetra Newsboard