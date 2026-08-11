TORONTO, ONTARIO UND BOSTON, MASSACHUSETTS / 11. August 2026 / IRW-Press / ALZAI Health Corp. (TSXV: ALZI) freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit Linus Health, einem KI-gestützten Unternehmen für Hirngesundheit mit Schwerpunkt auf Früherkennung und proaktiver Intervention, bekannt zu geben. Beide Unternehmen haben die Absicht, Optionen zur Nutzung ihrer sich ergänzenden Technologien zu sondieren, um die Früherkennung und Beurteilung des Alzheimer-Risikos und kognitiver Beeinträchtigungen sowie die damit verbundenen Möglichkeiten im Bereich Triage und Versorgung zu unterstützen.*

ALZAI und Linus werden gemeinsam prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, um ALZAIs KI-gestützten Algorithmus zur Ermittlung des Alzheimer-Risikos mit dem von Linus Health entwickelten Risikostratifizierungsalgorithmus RADAR und den Tools der digitalen kognitiven Diagnostik und klinischen Entscheidungsfindung zu kombinieren. Zu den möglichen Anwendungsbereichen zählen gesamtheitliche Lösungen zur Unterstützung der Rekrutierung von Teilnehmern an klinischen Studien, finanzierte Forschungsinitiativen, die Einbindung von Gesundheitsdienstleistern sowie Arbeitsabläufe in der Demenzversorgung.

Bei den beiden Ansätzen der Risikostratifizierung werden ergänzende Daten, die bereits in den Patientenakten vorhanden sind, genutzt. Der Algorithmus von ALZAI verwendet routinemäßige Blutwerte und demografische Daten aus den Patientenakten, um das Krankheitsrisiko ohne zusätzliche Tests zu stratifizieren. Der Algorithmus RADAR (Risk of Alzheimer's and Dementia AlgoRithm) von Linus Health baut auf dem bereits veröffentlichten und validierten eRADAR-Modell auf und optimiert dieses anhand von Daten aus elektronischen Patientenakten (EHR) und/oder Abrechnungsdaten, in denen Informationen zu Diagnosen, Medikamenten und Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen enthalten sind. Das von Linus Health entwickelte Tool Core Cognitive Evaluation (CCE), in das auch das Tool Digital Clock and Recall (DCR) eingebunden ist, ist in der Lage, die aktuelle kognitive Leistungsfähigkeit zu beurteilen. Die entsprechenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden dem klinischen Fachpersonal dann im Rahmen der medizinischen Versorgung zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit stehen auch mögliche Kooperationen mit Pharmaunternehmen, Auftragsforschungsinstituten (CROs), Gesundheitsdienstleistern, Gesundheitssystemen und Forschungseinrichtungen im Fokus, wo es darum geht, die Patientenermittlung zu verbessern, die Rekrutierung von Teilnehmern an klinischen Studien zu optimieren, die Einbindung in den klinischen Workflow zu unterstützen und die Früherkennung von Personen mit einem erhöhten Alzheimer-Risiko zu fördern.

"Wir sind überzeugt, dass bedeutende Innovationen im Bereich Alzheimer die Zusammenarbeit komplementärer Technologien erfordern", sagte Hayim Raclaw, CEO von ALZAI Health. "Linus Health hat sich als führender Anbieter von digitalen Lösungen für die kognitive Diagnostik und Hirngesundheit etabliert. Aus unserer Sicht könnte die Bündelung der Kompetenzen dieser Firma mit dem KI-gestützten Algorithmus von ALZAI zur Krankheitsrisikoerkennung einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung gesamtheitlicher Lösungen leisten. Wir freuen uns schon auf die Sondierung von kommerziellen Möglichkeiten und Forschungsmöglichkeiten, die eine frühzeitigere Identifizierung und Patientenversorgung voranbringen könnten."

Im Rahmen der Kooperation wollen ALZAI und Linus Health außerdem Möglichkeiten im Bereich der technischen Integration, gemeinsame Vermarktungsinitiativen, geförderte Forschungsprogramme, Förderanträge und zukünftige strategische Vereinbarungen evaluieren, um die Implementierung KI-gestützter Lösungen im gesamten Ökosystem der Alzheimer-Krankheit zu forcieren.

"Die Risikostratifizierung funktioniert dann am effektivsten, wenn sie auf bereits vorhandene Daten in der Patientenakte zugreifen kann", erklärt Dr. Ali Jannati, MD, PhD, Director of Cognitive Science von Linus Health. "ALZAI orientiert sich an routinemäßigen Bluttests und ergänzt damit unseren Algorithmus RADAR, der auf elektronische Patientenakten oder Abrechnungsdaten zurückgreift. Werden diese beiden Ansätze miteinander kombiniert, dann lassen sich jene Patienten mit einem erhöhten Risiko für Alzheimer und andere Demenzerkrankungen herausfiltern, die möglicherweise von einer kognitiven Evaluierung profitieren. Die kognitive Diagnostik und die klinischen Entscheidungsfindungstools von Linus Health tragen dazu bei, eine frühzeitigere Identifizierung in eine frühzeitigere Versorgung zu überführen."

Die MOU ist unverbindlich. Allfällige wirtschaftliche Arrangements oder sonstige verbindliche Vereinbarungen, die sich aus der Kooperation ergeben, bedürfen gesonderter Verhandlungen und erfordern den Abschluss verbindlicher Vereinbarungen durch beide Vertragsparteien.

ÜBER ALZAI HEALTH CORP.

ALZAI Health Corp. ist ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das nicht-invasive, KI-gestützte Lösungen zur Ermittlung von Krankheitsrisiken anhand routinemäßig erhobener Gesundheitsdaten entwickelt. Die proprietäre Plattform des Unternehmens dient dazu, Personen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko bereits vor einer klinischen Diagnose zu ermitteln, wodurch frühzeitig Interventionen ermöglicht werden und verbesserte Behandlungsergebnisse im Sinne der Patienten erzielt werden. ALZAIs Technologie wurde anhand umfangreicher Daten aus dem Gesundheitswesen validiert und ist für die Integration in bestehende Gesundheitsinfrastrukturen wie elektronische Gesundheitsakten, Cloud-Umgebungen und unternehmensweite Gesundheitsplattformen vorgesehen.

ÜBER LINUS HEALTH

Linus Health ist ein in Boston ansässiges Unternehmen für digitale Gesundheit, das sich der Verbesserung der Hirngesundheit in allen Ländern der Welt verschrieben hat. Das Unternehmen entwickelt wissenschaftlich fundierte digitale Assessments und KI-gestützte Analysen, die dem klinischen Fachpersonal und Forschern dabei helfen, kognitive Veränderungen frühzeitig zu erkennen, die nächsten Behandlungsschritte zu planen und proaktivere, personalisierte Interventionen zu ermöglichen. Linus Health arbeitet mit Organisationen des Gesundheitswesens, Forschungseinrichtungen und Partnern aus den Biowissenschaften zusammen, um mehr für die Früherkennung zu tun und bessere Behandlungserfolge im Bereich der Hirngesundheit zu erzielen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.linushealth.com oder folgen Sie Linus Health auf LinkedIn.

Für weitere Informationen und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Hayim Raclaw, CEO & Direktor

ALZAI Health Corp.

mailto:info@alzaihealth.com

416-862-4351

Und

Supreme Communications für Linus Health

mailto:LinusHealthPR@supremecomms.ai

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Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: der geplanten Zusammenarbeit zwischen ALZAI Health Corp. und Linus Health; der Fähigkeit der Parteien, im Rahmen der Absichtserklärung (MOU) Chancen zu identifizieren und zu verfolgen; der möglichen Kombination, Interoperabilität, technischen Integration, Entwicklung, Validierung, Einführung, Kommerzialisierung, Implementierung und Marktakzeptanz der jeweiligen Technologien der Parteien; potenzieller Möglichkeiten zur Rekrutierung für klinische Studien, zur Einbindung von Gesundheitsdienstleistern, zur Forschung, zu Fördermitteln, zu finanzierten Programmen und zur Kommerzialisierung; möglicher strategischer Kooperationen mit Pharmaunternehmen, Auftragsforschungsinstituten, Gesundheitsdienstleistern, Gesundheitssystemen, Forschungseinrichtungen und anderen Dritten; die Aushandlung oder den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung oder einer kommerziellen Vereinbarung; die Verfügbarkeit behördlicher Genehmigungen, Freigaben, Zulassungen oder Anerkennungen, sofern und soweit erforderlich; die Eignung der Technologie und der Produkte des Unternehmens zur Unterstützung einer frühzeitigeren Erkennung, Beurteilung, Triage oder des Managements von kognitiven Beeinträchtigungen oder der Alzheimer-Krankheit; sowie die potenziellen geschäftlichen, umsatzbezogenen, wirtschaftlichen, klinischen, betrieblichen oder sonstigen Vorteile, die sich aus der Absichtserklärung oder einer künftigen Zusammenarbeit ergeben können.

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