DJ PTA-DD: Darwin AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Darwin AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta000/07.07.2026/15:00 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Matthias Probst 2 Grund der Meldung a) Position/Status Sonstige Führungsperson b) Erstmeldung Leiter Finanzwesen 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Darwin AG b) LEI 391200XJOD6U0EW7OE14 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A3C35W0 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 6,918 EUR 51.137,85 EUR 6,918 EUR 70.563,60 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 6,918 EUR 121.701,45 EUR e) Datum des Geschäfts 07.07.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
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Aussender: Darwin AG Brienner Straße 7 80333 München Deutschland Ansprechpartner: Daniel Wallerstorfer Tel.: +49 89 20 500 450 E-Mail: investor.relations@darwin-botech.com Website: www.darwin-biotech.com ISIN(s): DE000A3C35W0 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1783429200653 ]
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July 07, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)