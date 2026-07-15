EQS-News: Novogenia AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Darwin AG vollzieht Umfirmierung in Novogenia AG und stärkt damit internationale Positionierung



15.07.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News Darwin AG vollzieht Umfirmierung in Novogenia AG und stärkt damit internationale Positionierung München, 15. Juli 2026 - Die bisherige Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) firmiert nach erfolgter Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Handelsregister künftig unter dem Namen Novogenia AG. Die Umfirmierung folgt dem Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2026. Mit der Namensänderung stärkt die Gesellschaft die Ausrichtung auf ihre operative Kernmarke und vereinheitlicht ihren Marktauftritt gegenüber Kunden, Geschäftspartnern, Investoren und der Öffentlichkeit. Das operative Kern- und zukünftige Wachstumsgeschäft der Gruppe wird maßgeblich durch die 100%ige Tochtergesellschaft Novogenia GmbH getragen, die seit vielen Jahren im Bereich Humangenetik tätig ist und auf Basis von Genanalysen personalisierte Produkte entwickelt und verkauft. Die Marke Novogenia steht für fundierte, wissenschaftliche Expertise und kontinuierliche technologische Innovation. Die Umfirmierung der Darwin AG in Novogenia AG ist Teil einer strategischen Vereinfachung und Vereinheitlichung des Unternehmensauftritts. Mit der Firmierung als Novogenia AG werden Unternehmensname, operative Tätigkeit und Marktauftritt stärker in Einklang gebracht. Die Umfirmierung vereinfacht die Unternehmensstruktur und Kommunikation, schafft einen konsistenten Auftritt über alle relevanten Zielgruppen hinweg und unterstützt eine klarere Positionierung gegenüber Kunden, Partnern, Investoren und der Öffentlichkeit im internationalen Umfeld und am Kapitalmarkt. "Novogenia steht seit vielen Jahren im Zentrum unseres operativen Geschäfts und unserer internationalen Marktpräsenz. Mit der Firmierung als Novogenia AG führen wir unsere Unternehmens- und Markenidentität konsequent zusammen. Das stärkt die Sichtbarkeit und Wiedererkennbarkeit unserer Gruppe und unterstreichen zugleich unseren Anspruch, uns international als führender Anbieter personalisierter Gesundheitslösungen und Longevity-Angebote sowie am Kapitalmarkt unter der Marke Novogenia zu positionieren", sagt Dr. Daniel Wallerstorfer, CEO der Novogenia AG. Die Namensänderung hat keinen Einfluss auf die strategische Ausrichtung, das Geschäftsmodell oder die operative Tätigkeit der Gesellschaft. Die Börsennotierung sowie die bestehenden Aktionärsrechte bleiben unverändert bestehen. Über die Novogenia AG Die "Novogenia Gruppe" (d.h. Novogenia AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Gesundheitsunternehmen insbesondere auf dem Gebiet der Humangenetik und der Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte. Die im firmeneigenen Labor durchgeführten Genanalysen werden in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika eingesetzt. Novogenia agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus hält Novogenia Beteiligungen an innovativen Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences. Weitere Informationen unter https://novogenia.com/de/novogenia-ag Kontakt Novogenia AG

Brienner Str. 7

80333 München

Tel: +49 89 - 20 500 450

investor.relations@novogenia.com Medienkontakt

MC Services AG

Katja Arnold, Dr. Fotini Vogiatzi

Tel.: +49 89 - 210 228-0

novogenia@mc-services.eu









15.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News