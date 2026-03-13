The following instruments on XETRA do have their first trading 13.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.03.2026
Aktien
1 US0634251021 Bank of Marin Bancorp.
2 PL4FNMD00013 Digital Network S.A.
3 SGXE49383057 Horizon Robotics SDR
4 SE0005704079 Kalleback Property Invest AB
5 JP3611800008 Toyo Securities Co. Ltd.
6 US78437M1009 S.F. Holding Co. Ltd. ADR
7 US8479391059 Spie S.A. ADR
8 AU0000322851 Blinklab Ltd.
9 JP3284600008 Koito Manufacturing Co. Ltd.
10 CA6425831089 New Break Resources Ltd.
11 CA53044R8672 Liberty Defense Holding Ltd.
12 US70532Y4026 Pedevco Corp.
Anleihen/ETF
1 XS3308054124 Royal Schiphol Group N.V.
2 US023135CZ72 Amazon.com Inc.
3 US023135DA13 Amazon.com Inc.
4 US023135DD51 Amazon.com Inc.
5 US023135DG82 Amazon.com Inc.
6 XS3310478568 Royal Bank of Canada
7 NO0013726893 Multitude Capital Oyj
8 XS3310478485 Royal Bank of Canada
9 XS3307413842 Stellantis N.V.
10 US023135DE35 Amazon.com Inc.
11 US023135DF00 Amazon.com Inc.
12 US023135DH65 Amazon.com Inc.
13 US023135DJ22 Amazon.com Inc.
14 US023135DK94 Amazon.com Inc.
15 US040555DK73 Arizona Public Service Co.
16 US345397J614 Ford Motor Credit Co. LLC
17 GB00BVP99905 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
18 DE000A460QN5 Leef Blattwerk GmbH
19 XS3307415110 Stellantis N.V.
20 XS3307414816 Stellantis N.V.
21 US023135DB95 Amazon.com Inc.
22 US023135DC78 Amazon.com Inc.
23 CA00206RNM02 AT & T Inc.
24 XS3253305034 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
25 DE000HEL4BC8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
26 DE000HEL0TH7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
27 DE000HEL0TF1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
28 DE000HEL0TN5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
29 DE000HEL0TM7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0TL9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 DE000HEL0S81 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
32 DE000A460H51 Niedersachsen, Land
33 US89236TPS86 Toyota Motor Credit Corp.
34 US89236TPQ21 Toyota Motor Credit Corp. USA
35 IE000FDU4IY8 PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.03.2026
Aktien
1 US0634251021 Bank of Marin Bancorp.
2 PL4FNMD00013 Digital Network S.A.
3 SGXE49383057 Horizon Robotics SDR
4 SE0005704079 Kalleback Property Invest AB
5 JP3611800008 Toyo Securities Co. Ltd.
6 US78437M1009 S.F. Holding Co. Ltd. ADR
7 US8479391059 Spie S.A. ADR
8 AU0000322851 Blinklab Ltd.
9 JP3284600008 Koito Manufacturing Co. Ltd.
10 CA6425831089 New Break Resources Ltd.
11 CA53044R8672 Liberty Defense Holding Ltd.
12 US70532Y4026 Pedevco Corp.
Anleihen/ETF
1 XS3308054124 Royal Schiphol Group N.V.
2 US023135CZ72 Amazon.com Inc.
3 US023135DA13 Amazon.com Inc.
4 US023135DD51 Amazon.com Inc.
5 US023135DG82 Amazon.com Inc.
6 XS3310478568 Royal Bank of Canada
7 NO0013726893 Multitude Capital Oyj
8 XS3310478485 Royal Bank of Canada
9 XS3307413842 Stellantis N.V.
10 US023135DE35 Amazon.com Inc.
11 US023135DF00 Amazon.com Inc.
12 US023135DH65 Amazon.com Inc.
13 US023135DJ22 Amazon.com Inc.
14 US023135DK94 Amazon.com Inc.
15 US040555DK73 Arizona Public Service Co.
16 US345397J614 Ford Motor Credit Co. LLC
17 GB00BVP99905 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
18 DE000A460QN5 Leef Blattwerk GmbH
19 XS3307415110 Stellantis N.V.
20 XS3307414816 Stellantis N.V.
21 US023135DB95 Amazon.com Inc.
22 US023135DC78 Amazon.com Inc.
23 CA00206RNM02 AT & T Inc.
24 XS3253305034 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
25 DE000HEL4BC8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
26 DE000HEL0TH7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
27 DE000HEL0TF1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
28 DE000HEL0TN5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
29 DE000HEL0TM7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0TL9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 DE000HEL0S81 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
32 DE000A460H51 Niedersachsen, Land
33 US89236TPS86 Toyota Motor Credit Corp.
34 US89236TPQ21 Toyota Motor Credit Corp. USA
35 IE000FDU4IY8 PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF
© 2026 Xetra Newsboard