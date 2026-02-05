|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ASCENCIO SCA
|BE0003856730
|-
|4,45 EUR
|BANK OF MARIN BANCORP
|US0634251021
|0,25 USD
|0,2117 EUR
|DUNEDIN INCOME GROWTH INVESTMENT TRUST P ...
|GB0003406096
|0,0425 GBP
|0,0491 EUR
|FRANKLIN ELECTRIC CO INC
|US3535141028
|0,28 USD
|0,2371 EUR
|HB FULLER COMPANY
|US3596941068
|0,235 USD
|0,199 EUR
|HERITAGE COMMERCE CORP
|US4269271098
|0,13 USD
|0,1101 EUR
|KB HOME
|US48666K1097
|0,25 USD
|0,2117 EUR
|MATSON INC
|US57686G1058
|0,36 USD
|0,3048 EUR
|NB BANCORP INC
|US63945M1071
|0,07 USD
|0,0592 EUR
|NORTHWEST BANCSHARES INC
|US6673401039
|0,2 USD
|0,1693 EUR
|OP BANCORP
|US67109R1095
|0,12 USD
|0,1016 EUR
|POLAR CAPITAL GLOBAL HEALTHCARE TRUST PL ...
|GB00B6832P16
|0,01 GBP
|0,0115 EUR
|TELIA COMPANY AB
|SE0000667925
|0,5 SEK
|0,047 EUR
|VALERO ENERGY CORPORATION
|US91913Y1001
|1,2 USD
|1,0163 EUR
|WINTRUST FINANCIAL CORPORATION
|US97650W1080
|0,55 USD
|0,4658 EUR
