The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.03.2026.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2026

ISIN Name

CA53044R8839 LIB.DEF.HO. CD0

JP3399000003 STAR MICRONICS

PLSTLNR00012 STILO ENE.IL A-G L ZY 0.1

SE0022726139 CHORDATE MEDICAL HLG O.N.

US0097071007 AJINOMOTO CO. ADR 1

US0144911049 ALEXANDER + BALDWIN

US65441V1017 NINE ENERGY SVC DL -,01

US70532Y3036 PEDEVCO CORP. DL-,20

XS1960248919 JPMORG.CHASE 19/27 FLR





