The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.03.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2026
.
ISIN Name
CA53044R8839 LIB.DEF.HO. CD0
JP3399000003 STAR MICRONICS
PLSTLNR00012 STILO ENE.IL A-G L ZY 0.1
SE0022726139 CHORDATE MEDICAL HLG O.N.
US0097071007 AJINOMOTO CO. ADR 1
US0144911049 ALEXANDER + BALDWIN
US65441V1017 NINE ENERGY SVC DL -,01
US70532Y3036 PEDEVCO CORP. DL-,20
XS1960248919 JPMORG.CHASE 19/27 FLR
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2026
.
ISIN Name
CA53044R8839 LIB.DEF.HO. CD0
JP3399000003 STAR MICRONICS
PLSTLNR00012 STILO ENE.IL A-G L ZY 0.1
SE0022726139 CHORDATE MEDICAL HLG O.N.
US0097071007 AJINOMOTO CO. ADR 1
US0144911049 ALEXANDER + BALDWIN
US65441V1017 NINE ENERGY SVC DL -,01
US70532Y3036 PEDEVCO CORP. DL-,20
XS1960248919 JPMORG.CHASE 19/27 FLR
© 2026 Xetra Newsboard