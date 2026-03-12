Anzeige
Donnerstag, 12.03.2026
WKN: A2JBN9 | ISIN: US65441V1017 | Ticker-Symbol: NEJ
Lang & Schwarz
12.03.26 | 07:00
0,216 Euro
-100,00 % -0,216
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NINE ENERGY SERVICE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NINE ENERGY SERVICE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1950,23607:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALEXANDER & BALDWIN
ALEXANDER & BALDWIN INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALEXANDER & BALDWIN INC17,8000,00 %
CHORDATE MEDICAL HOLDING AB0,0010,00 %
LIBERTY DEFENSE HOLDINGS LTD0,095-8,65 %
NINE ENERGY SERVICE INC0,216-100,00 %
PEDEVCO CORP0,775+11,51 %
STAR MICRONICS CO LTD11,800+0,85 %
STILO ENERGY SA0,5350,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.