Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA53044R8839 Liberty Defense Holding Ltd. 12.03.2026 CA53044R8672 Liberty Defense Holding Ltd. 13.03.2026 Tausch 45:1
US70532Y3036 Pedevco Corp. 12.03.2026 US70532Y4026 Pedevco Corp. 13.03.2026 Tausch 20:1
