© Foto: SOPA Images - Sipa USAMicron treibt die KI-Rallye an - und auch SK Hynix profitiert davon. Die Aktie des koreanischen Chipherstellers steigt zweistellig. Ein großes geplantes Nasdaq-Listing sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit. Die Aktie von SK Hynix kletterte am Donnerstag um mehr als 12 Prozent nach oben. Auslöser waren starke Zahlen des US-Rivalen Micron sowie ein spektakulärer Plan für ein Nasdaq-Listing. Laut CNBC will der südkoreanische Chipriese über American Depositary Receipts (ADRs) bis zu 45,45 Billionen Won einsammeln. Das entspricht rund 29,65 Milliarden US-Dollar. Der Handel soll voraussichtlich am 10. Juli starten, der Zeitplan kann sich jedoch noch ändern. Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein. …
Enthaltene Werte: US5951121038,JP3436100006,US7960502018,JP3571400005,JP3122400009,US78392B1070,JP3979200007,XFUSTECH1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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