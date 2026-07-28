© Foto: Dall-EMassive Verluste bei US-Halbleiterwerten schüren Sorgen um den KI-Boom und lösen einen enormen Ausverkauf bei asiatischen Tech-Aktien aus, angeführt von SK Hynix.Die Abwärtsbewegung bei globalen Halbleiteraktien hat sich am Dienstag mit voller Wucht auf die asiatischen Börsen ausgeweitet. Besonders hart traf es Südkoreas Chip-Giganten SK Hynix und Samsung Electronics. Die Aktie von SK Hynix brach um 14,26 Prozent ein, während Samsung Electronics über 13,39 Prozent verlor. Der Ausverkauf der beiden Schwergewichte zog den südkoreanischen Leitindex Kospi um 11,15 Prozent nach unten. Auch zahlreiche weitere Unternehmen aus dem Umfeld der Künstlichen Intelligenz und der Halbleiterindustrie …
Enthaltene Werte: JP3436100006,JP3571400005,JP3122400009,KR7005930XXX,US78392B1070,KRD020020XXXDen vollständigen Artikel lesen
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