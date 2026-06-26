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DATRON AG gibt das Ergebnis der Ordentlichen Hauptversammlung 2026 bekannt



26.06.2026 / 15:06 CET/CEST

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DATRON AG gibt das Ergebnis der Ordentlichen Hauptversammlung 2026 bekannt

Virtuelle Hauptversammlung erfolgreich am neuen Stammsitz in Ober-Ramstadt durchgeführt

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,10 beschlossen

Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der DATRON AG:

Alle Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten mit der erforderlichen Mehrheit und nahezu 100 % Zustimmung gefasst Ober-Ramstadt, 26. Juni 2026 - Die DATRON AG, (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen CNC-Fräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Ober-Ramstadt bei Darmstadt, hat heute bei der diesjährigen Aktionärshauptversammlung über das Geschäftsergebnis 2025 berichtet. Der Vorstandsvorsitzende Michael Daniel präsentierte die Finanzkennzahlen den Aktionärinnen und Aktionären in der virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft. In der anschließenden Abstimmung für das Geschäftsjahr 2025 erhielten alle Tagesordnungspunkte die jeweils erforderliche Mehrheit. Auf der Hauptversammlung waren bei Abstimmung rund 78 % des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Alle Tagesordnungspunkte erzielten nahezu 100 % Zustimmung. Die DATRON AG wird die Dividende in Höhe von EUR 0,10 je Aktie in der kommenden Woche an die Aktionäre ausschütten. "Trotz sehr anspruchsvoller Rahmenbedingungen hat sich DATRON insgesamt sehr gut behauptet. Das Jahr 2025 war durch zunehmend belastende Handelskonflikte und eine dadurch deutlich erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit gekennzeichnet. Das abgelaufene Geschäftsjahr war für DATRON ein Jahr der Transformation. Wir haben in einem herausfordernden Umfeld einen stabilen Umsatz erzielt und gleichzeitig den Auftragseingang deutlich gesteigert. Vor allem aber haben wir wichtige Entscheidungen getroffen, die DATRON über das Jahr 2025 hinaus stärken. Als Highlight ist sicher der Umzug an den neuen Stammsitz in Ober-Ramstadt zu nennen. Unser Neubau schafft die Voraussetzungen für bessere Kommunikation, kürzere Prozesse, effizientere Abläufe und neue Möglichkeiten für Wertschöpfung und Wachstum. Wir sind zuversichtlich, dass damit nachhaltiges und profitables Wachstum ermöglicht wird," betonte der Vorstandsvorsitzende Michael Daniel in seinem Bericht an die Aktionäre.



Über DATRON: Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative Fräsmaschinen, insbesondere für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium und Verbundmaterialien, hochwertige Fräswerkzeuge sowie Dosiermaschinen für industrielle Dicht- und Klebanwendungen. Durch neueste Technologien, abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Customer Care-Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen Made in Germany für Kunden in aller Welt an. DATRON Fräs- und Dosierlösungen zeichnen sich durch ihre hohe Energieeffizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit aus und werden in allen Branchen, vorwiegend in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff-, Medizin- und Automobilindustrie, sowie in der Luftfahrt eingesetzt. Mehr als 3.000 Maschinenkunden weltweit arbeiten erfolgreich mit über 6.000 DATRON Maschinensystemen. DATRON bewegt sich auf einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2025 wurde weltweit ein Umsatz von rund EUR 60 Mio. und ein operatives EBIT von rund EUR 3,1 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 300 Mitarbeiter. DATRON wurde in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet: Das Unternehmen trägt unter anderem das Siegel als TOP JOB 2020 Arbeitgeber wie auch diverse Red Dot Design Awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube und DATRON evo 600) und einen Red Dot Communication Award für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next. Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.

Kontakt: DATRON AG

IR@datron.de

Am Innovationsfeld 1

64372 Ober-Ramstadt



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