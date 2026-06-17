Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 17.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A41YSK | ISIN: US05501U6010 | Ticker-Symbol: 8AZ3
NASDAQ
16.06.26 | 21:54
8,820 US-Dollar
+0,80 % +0,070
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Lateinamerika
1-Jahres-Chart
AZUL SA PFD ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AZUL SA PFD ADR 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AZUL
AZUL SA PFD ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AZUL SA PFD ADR8,820+0,80 %
ENIRO GROUP AB--
ION VIDEO LTD0,2680,00 %
MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD0,7350,00 %
ROLAND CORPORATION22,9550,00 %
ROYCE MICRO-CAP TRUST INC13,9650,00 %
SDI LIMITED--
SUNSHINE SILVER MINING & REFINING COMPANY12,2900,00 %
UNISOUND AI TECHNOLOGY CO LTD17,6740,00 %
UPLAND SOFTWARE INC--
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.