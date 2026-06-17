The following instruments on XETRA do have their first trading 17.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.06.2026
Aktien
1 CNE100006Z46 Unisound AI Technology Co. Ltd.
2 US05501U6010 Azul SA ADR
3 US7809151043 Royce Micro-Cap Trust
4 AU000000SDI2 SDI Ltd.
5 AU0000440992 Ion Video Ltd.
6 KYG5961B1041 Medlive Technology Co. Ltd.
7 JP3983400007 Roland Corp.
8 US8678661054 Sunshine Silver Mining & Refining Co.
9 SE0029300995 Eniro Group AB
10 US91544A2087 Upland Software Inc.
Anleihen
1 CA023135DXXX Amazon.com Inc.
2 AU3CB0336XXX Alberta, Provinz
3 CA023135DXXX Amazon.com Inc.
4 CA023135DXXX Amazon.com Inc.
5 CA023135DXXX Amazon.com Inc.
6 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
7 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
8 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
9 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
10 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
11 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
12 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
13 IT0005716XXX Italien, Republik
14 XS3403817XXX Kreditanstalt für Wiederaufbau
15 DE000BYL0XXX Bayerische Landesbank
16 US00130HCXXX The AES Corp.
17 US00130HCXXX The AES Corp.
18 XS3325429XXX Viatris Inc.
19 XS3413338XXX Westpac Banking Corp.
20 XS3413338XXX Westpac Banking Corp.
21 CA023135DXXX Amazon.com Inc.
22 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.06.2026
Aktien
1 CNE100006Z46 Unisound AI Technology Co. Ltd.
2 US05501U6010 Azul SA ADR
3 US7809151043 Royce Micro-Cap Trust
4 AU000000SDI2 SDI Ltd.
5 AU0000440992 Ion Video Ltd.
6 KYG5961B1041 Medlive Technology Co. Ltd.
7 JP3983400007 Roland Corp.
8 US8678661054 Sunshine Silver Mining & Refining Co.
9 SE0029300995 Eniro Group AB
10 US91544A2087 Upland Software Inc.
Anleihen
1 CA023135DXXX Amazon.com Inc.
2 AU3CB0336XXX Alberta, Provinz
3 CA023135DXXX Amazon.com Inc.
4 CA023135DXXX Amazon.com Inc.
5 CA023135DXXX Amazon.com Inc.
6 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
7 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
8 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
9 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
10 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
11 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
12 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
13 IT0005716XXX Italien, Republik
14 XS3403817XXX Kreditanstalt für Wiederaufbau
15 DE000BYL0XXX Bayerische Landesbank
16 US00130HCXXX The AES Corp.
17 US00130HCXXX The AES Corp.
18 XS3325429XXX Viatris Inc.
19 XS3413338XXX Westpac Banking Corp.
20 XS3413338XXX Westpac Banking Corp.
21 CA023135DXXX Amazon.com Inc.
22 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
© 2026 Xetra Newsboard