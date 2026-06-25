The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.06.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.06.2026
ISIN Name
AU000000SDI2 SDI LTD
CA92838G1090 VISIONARY METALS CORP.
MHY1250N1233 RUBICO INC.
US67113Y7022 NUWELLIS COM NEW DL-,0001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.06.2026
ISIN Name
AU000000SDI2 SDI LTD
CA92838G1090 VISIONARY METALS CORP.
MHY1250N1233 RUBICO INC.
US67113Y7022 NUWELLIS COM NEW DL-,0001
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