© Foto: Energiekontor AGEnergiekontor schockt Anleger: Nach bestätigter Prognose folgt am selben Tag die Gewinnwarnung. Die wO-Community diskutiert über Kurssturz, Kommunikation und das Vertrauen ins Management.Die Diskussion rund um die Energiekontor AG war in dieser Woche das mit Abstand aktivste Thema in der wallstreetONLINE-Community. Im Zentrum stand dabei weniger die Veröffentlichung der schwachen Halbjahreszahlen als vielmehr die überraschende Kommunikation der anschließenden Gewinnwarnung: Am Vormittag des 13. August veröffentlichte Energiekontor zunächst seinen Halbjahresfinanzbericht und bestätigte darin ausdrücklich die bisherige Ergebnisprognose für 2026. Erst am Abend, nach Börsenschluss, schob das …
Enthaltene Werte: DE0006095003,DE0005313506,DE000A0JBPG2,DE000A1EWXA4,DE0005760029,DE000A11QW68,DK0060094928,DE000ENER6Y0Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE