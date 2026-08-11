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Encavis stärkt Italien-Geschäft mit erstem großen Batteriespeicherprojekt



11.08.2026 / 09:00 CET/CEST

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Corporate News Encavis stärkt Italien-Geschäft mit erstem großen Batteriespeicherprojekt Hamburg, 11. August 2026 - Encavis erweitert sein italienisches Portfolio erstmals um einen Utility-Scale-Batteriespeicher. Die standalone Batteriespeicheranlage in Ceprano (Region Latium) verfügt über eine installierte Leistung von rund 65 MW sowie eine Speicherkapazität von rund 260 MWh. Die Inbetriebnahme ist für 2028 geplant. Das Projekt ist Teil der strategischen Weiterentwicklung von Encavis hin zu einer integrierten Plattform aus Erneuerbarer Stromerzeugung, Batteriespeichern und marktbasierter Optimierung. Erworben wurde die Anlage von ReFeel New Energy, einem führenden italienischen Projektentwickler, der von Gresham House Europe (ehemals SUSI Partners) und der ReFeel Group unterstützt wird. "Mit Ceprano realisieren wir unser erstes großes Batteriespeicherprojekt in Italien und ergänzen unser bestehendes Solarportfolio um eine wichtige Flexibilitätskomponente. Speicher werden künftig eine zentrale Rolle dabei spielen, Erneuerbare Energien effizient in das Energiesystem zu integrieren und zusätzliche Wertschöpfungspotenziale zu erschließen", sagt Mario Schirru, CEO von Encavis. Wie viele europäische Strommärkte steht auch Italien vor der Herausforderung, einen steigenden Anteil Erneuerbarer Energien effizient in das Energiesystem zu integrieren. Batteriespeicher gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung, da sie Stromerzeugung und Stromverbrauch zeitlich entkoppeln und die Netzstabilität unterstützen können. Italien zählt zu den wichtigsten Wachstums- und Investitionsmärkten von Encavis. Das Unternehmen betreibt dort bereits ein Photovoltaik-Portfolio mit einer installierten Leistung von rund 420 MW und gehört damit zu den führenden unabhängigen Solarstromerzeugern des Landes. Anfang 2026 sicherte sich Encavis zudem im Rahmen des italienischen Energy-Release-2.0-Programms mit rund 3,7 TWh mehr als 16 Prozent des Gesamtvolumens und damit eine der größten Zuteilungen des Programms. *** Über Encavis Encavis ist ein unabhängiger Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) der nächsten Generation, der durch die Integration von Erneuerbarer Erzeugung, Batteriespeichern und marktorientierter Optimierung ein flexibles und resilientes Energiesystem ermöglicht und bezahlbare saubere Energie für Industriekunden in Europa bereitstellt. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solarparks und Batteriespeichersystemen in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien und Spanien. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Möglichkeiten zur Beteiligung an Anlagen Erneuerbarer Energien. Die Tochtergesellschaft Stern Energy stärkt das Portfolio zusätzlich als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen für Photovoltaiksysteme. Mit über 5Gigawatt installierter Gesamtleistung leistet Encavis einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und unterstützt die Erreichung der europäischen Klimaziele. Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com

Medienkontakt Verena Piaskowy E-Mail: verena.piaskowy@encavis.com Datenschutzhinweise für Geschäftspartner sowie für Kontakte per E-Mail, Telefon und Videokonferenz finden Sie hier .



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