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Encavis erwirbt 80-Megawatt-Windpark Vietlübbe in Deutschland



07.05.2026 / 09:30 CET/CEST

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Corporate News Encavis erwirbt 80-Megawatt-Windpark Vietlübbe in Deutschland Hamburg, 07. Mai 2026 - Encavis, ein next-gen Independent Power Producer (IPP) mit Hauptsitz in Hamburg, hat den Onshore-Windpark Vietlübbe mit einer installierten Leistung von rund 80 Megawatt von der UKA-Gruppe erworben und setzt damit seinen Wachstumskurs im deutschen Windenergiemarkt konsequent fort. Mit dem Erwerb realisiert Encavis zugleich das bislang größte Windenergieprojekt des Unternehmens in Deutschland. Der Windpark befindet sich im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Er umfasst 14 Windenergieanlagen und ist seit Oktober/November 2025 in Betrieb. Die erwartete Jahresstromerzeugung liegt bei rund 200Gigawattstunden. Damit leistet der Windpark einen wesentlichen Beitrag zur klimafreundlichen Stromversorgung sowie zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. "Wir bauen in Europa große Erneuerbare Erzeugungskapazitäten auf und integrieren diese gezielt in den Markt, um Industriekunden zuverlässig mit grüner Energie zu versorgen", sagt Mario Schirru, CEO von Encavis. Durch die Verbindung von Erzeugung, Marktintegration und Flexibilität schaffen wir planbare, wettbewerbsfähige Lösungen für die Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten." Mit dem Zukauf unterstreicht Encavis seine Rolle als langfristig orientierter Betreiber von Wind- und Solarparks und stärkt zugleich den Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie die regionale Wertschöpfung in Mecklenburg-Vorpommern.





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Über Encavis Encavis ist ein unabhängiger Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) der nächsten Generation, der durch die Integration von Erneuerbarer Erzeugung, Batteriespeichern und marktorientierter Optimierung ein flexibles und resilientes Energiesystem ermöglicht und bezahlbare saubere Energie für Industriekunden bereitstellt. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solarparks und Batteriespeichersystemen in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien und Spanien. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Möglichkeiten zur Beteiligung an Anlagen Erneuerbarer Energien. Die Tochtergesellschaft Stern Energy stärkt das Portfolio zusätzlich als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen für Photovoltaiksysteme. Mit einer insgesamt installierten Leistung von rund 4,9 Gigawatt leistet Encavis einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und unterstützt die Erreichung der europäischen Klimaziele.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com





Medienkontakt Verena Piaskowy

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