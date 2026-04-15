EQS-News: Encavis GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Encavis nimmt 15 MW Batteriespeichersystem in den Niederlanden in Betrieb



15.04.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News Encavis nimmt 15 MW Batteriespeichersystem in den Niederlanden in Betrieb



Hamburg, 15 April 2026 - Encavis, ein next-generation Independent Power Producer (IPP) mit Hauptsitz in Hamburg, hat einen weiteren Meilenstein beim Ausbau seines Batteriespeicherportfolios erreicht. Das Batterie-Energiespeichersystem (BESS) in Beemte Broekland bei Apeldoorn in den Niederlanden hat erfolgreich den kommerziellen Betriebsstart (COD) erreicht und ist nun voll funktionsfähig. Mit einer Leistung von 15 Megawatt (MW) und einer Speicherkapazität von 30 Megawattstunden (MWh) stärkt die Batterie die Flexibilität und Stabilität des niederländischen Stromnetzes. Das System liefert schnelle und zuverlässige Regelungsleistungen und unterstützt so die effiziente Integration erneuerbarer Energien genau dann und dort, wo Flexibilität benötigt wird. Das BESS befindet sich am gleichen Ort mit dem Encavis-Solarpark Bloemenkamp, sodass lokal erzeugter Solarstrom gespeichert und bei hoher Nachfrage oder in Phasen von Netzengpässen bedarfsgerecht eingespeist werden kann. Der Batteriespeicher wird an einer Vielzahl von Flexibilitätsmärkten teilnehmen, darunter Frequency Containment Reserve (FCR), aFRR- und mFRR-Leistungen, Ausgleichsenergiemärkte sowie das Engpassmanagement. Das Projekt spiegelt eine starke Partnerschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette wider. Entwickelt von Green Energy Storage und in enger Zusammenarbeit mit Alfen als EPC-Auftragnehmer umgesetzt, vereint das BESS bewährte Expertise in Projektentwicklung, Engineering und Systemintegration. Mit der CATL EnerOne+ Batterietechnologie und Greenchoice als Abnehmer und Marktschnittstelle baut das Projekt auf langfristigen, zuverlässigen Partnerschaften auf, die eine effiziente Umsetzung ermöglichen. "Mit der nun in Betrieb genommenen Batterieanlage in Apeldoorn bauen wir unsere Fähigkeit, unseren Kunden integrierte Energielösungen anzubieten, weiter aus", sagt Mario Schirru, CEO von Encavis. "Die Kombination aus erneuerbarer Energieerzeugung, Batteriespeicher und nachfrageorientierter Marktoptimierung ermöglicht es uns, sauberen Strom genau dann bereitzustellen, wenn er am dringendsten benötigt wird." *** Über ENCAVIS Encavis ist ein unabhängiger next-generation Stromerzeuger (IPP). Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichersystemen in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Anlegern attraktive Möglichkeiten zur Beteiligung an Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien. Die Tochtergesellschaft Stern Energy ergänzt das Serviceportfolio als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen im Bereich von Photovoltaikanlagen. Mit einer installierten Gesamtleistung von rund 4,9 Gigawatt trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Erreichung der europäischen Klimaziele bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com

Medienkontakt

Tanja Van den Wouwer

E-Mail: tanja.van_den_wouwer@encavis.com Datenschutzhinweise für Geschäftspartner sowie für Kontakte per E-Mail, Telefon und Videokonferenz finden Sie hier .



15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News