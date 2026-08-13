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ProCredit mit erfolgreicher Strategieumsetzung in H1 2026: Starkes und zielgerichtetes Kreditwachstum bei gesteigerter Nettozinsmarge



13.08.2026 / 06:58 CET/CEST

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ProCredit mit erfolgreicher Strategieumsetzung in H1 2026: Starkes und zielgerichtetes Kreditwachstum bei gesteigerter Nettozinsmarge Kreditportfolio wächst um 8 % und überschreitet erstmals die Marke von 8 Mrd. EUR

Aktive Kund*innenzahl steigt um 27.000; Anzahl der Kleinstunternehmen legt um fast 18 % zu, die der Privatkund*innen um 8 %

Gestiegenes Kreditvolumen und Ausweitung der Nettozinsmarge sorgen für robusten Anstieg des operativen Ertrags um 7 %

Konzernergebnis von 38,5 Mio. EUR; Kosten-Ertrags-Verhältnis bei 71,2 %

Erstmalige AT1-Emission über 150 Mio. EUR im Mai unterstützt die Optimierung der Kapitalstruktur der ProCredit Gruppe Frankfurt am Main, 13. August 2026 - ProCredit setzte die Wachstums- und Transformationsstrategie im ersten Halbjahr 2026 fort. Treiber des starken Wachstums des Kreditportfolios waren vor allem die ertragreicheren, kleinvolumigen Kund*innensegmente. Der Zinsüberschuss stieg um 11,6 % und spiegelte die anhaltend dynamische Geschäftsentwicklung sowie die Verbesserung der Nettozinsmarge wider. Neue Mobile-Banking-Apps für Privatkund*innen wurden bislang erfolgreich in sieben Banken eingeführt. Das Konzernergebnis entsprach den Erwartungen und reflektierte das Ertragswachstum, laufende Investitionen in die Digitalisierung, Maßnahmen zur Optimierung der Kapitalstruktur sowie kurzfristige Ergebnisbelastungen. Der Vorstand bestätigte seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Wachstum des Kreditportfolios und der Anzahl der Kund*innen in ertragreicheren Segmenten Im ersten Halbjahr 2026 erhöhte sich das Kreditportfolio der Gruppe um 8,0 % bzw. 617 Mio. EUR (H1 2025: 4,9 % bzw. 347 Mio. EUR). Das Wachstum war insbesondere in den ertragreicheren, kleinvolumigen Kund*innensegmenten ausgeprägt, die im strategischen Wachstumsfokus der Gruppe stehen. Die Kund*inneneinlagen stiegen um 2,2 % bzw. 201 Mio. EUR (H1 2025: -0,9 % bzw. -72 Mio. EUR). Der Zuwachs entfiel überwiegend auf Kleinstunternehmen und Privatkund*innen und wurde durch die zunehmende Verfügbarkeit und Nutzung unseres digitalen Produktangebots unterstützt. Die Anzahl der aktiven Kund*innen in allen Segmenten erhöhte sich um 8,2 % bzw. rund 27.000 (H1 2025: 5,7 % bzw. rund 16.300). Darin enthalten ist ein Anstieg der Zahl der Kleinstunternehmen um 17,7 %. Anstieg des Zinsüberschusses treibt den operativen Ertrag Der Zinsüberschuss stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,6 % auf 191,3 Mio. EUR (H1 2025: 171,3 Mio. EUR). Treiber des Anstiegs waren das starke Wachstum des Kreditvolumens und die Verbesserung der Nettozinsmarge. Die Nettozinsmarge erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6 Basispunkte auf 3,3 % (H1 2025: 3,2 %) und gegenüber dem ersten Quartal 2026 um 18 Basispunkte. Der Provisionsüberschuss belief sich auf 44,0 Mio. EUR und lag damit 6,5 % unter dem Vorjahreszeitraum (H1 2025: 47,0 Mio. EUR). Diese Entwicklung entsprach weitgehend den Annahmen, die dem Ausblick der Gruppe für 2026 zugrunde lagen. Darin war ein Rückgang des Provisionsüberschusses infolge der Einführung des Euro in Bulgarien bereits berücksichtigt. Der Personal- und Verwaltungsaufwand betrug 161,7 Mio. EUR und lag damit 7,0 % über dem Vorjahreszeitraum (H1 2025: 151,1 Mio. EUR). Der Anstieg ist vor allem auf höhere Personalaufwendungen zurückzuführen. Hierzu zählt insbesondere der gezielte Ausbau von Personal in Funktionen, die für die Umsetzung der Strategie in den Bereichen Privatkund*innengeschäft und digitale Transformation zentral sind. Die Risikovorsorge belief sich auf 9,0 Mio. EUR. Das entsprach Risikokosten von 22 Basispunkten und lag über dem außergewöhnlich niedrigen Niveau des Vorjahreszeitraums (H1 2025: 0,3 Mio. EUR bzw. 1 Basispunkt). Darin enthalten ist auch eine modellbasierte Risikovorsorge auf Portfolioebene, die dem herausfordernderen globalen makroökonomischen Umfeld Rechnung trägt. Die Qualität des Kreditportfolios erwies sich als robust: Der Anteil notleidender Kredite blieb mit 2,9 % stabil (Q4 2025: 3,0 %). Der Steueraufwand stieg um 3,4 Mio. EUR auf 18,0 Mio. EUR (H1 2025: 14,6 Mio. EUR). Ausschlaggebend hierfür war insbesondere der für 2026 erhöhte Gewinnsteuersatz für ukrainische Banken, wie im Ausblick der Gruppe für das laufende Geschäftsjahr dargestellt. Das Konzernergebnis belief sich auf 38,5 Mio. EUR (H1 2025: 47,0 Mio. EUR) und entsprach einer Eigenkapitalrendite von 6,7 % (H1 2025: 9,0 %). Die um die neu emittierten AT1-Instrumente und immateriellen Vermögenswerte bereinigte Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) betrug 7,3 % (H1 2025: 9,3 %). "Das erste Halbjahr 2026 zeigt, dass unsere Wachstums- und Transformationsstrategie zunehmend zu messbaren Ergebnissen führt, die über das reine Volumenwachstum hinausgehen. Unser gezieltes Wachstum in ertragreicheren, kleinvolumigen Kund*innensegmenten hat die Granularität unserer Bilanz weiter erhöht und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Ausweitung der Nettozinsmarge. Bei der Umsetzung unserer digitalen Agenda kommen wir weiterhin sehr gut voran. In diesem Jahr haben wir unsere neue Mobile-Banking-App erfolgreich in Nordmazedonien, Albanien und Rumänien eingeführt. Damit haben wir wichtige Meilensteine auf dem Weg zu einem Mobile-First Ansatz im Privatkundengeschäft erreicht. Die finanzielle Entwicklung entsprach unseren Erwartungen. Wir setzen unsere Strategie weiterhin konsequent um und bestätigen unseren Ausblick für 2026", sagte Eriola Bibolli, CEO der ProCredit Holding AG. Erstmalige AT1-Emission unterstützt die Optimierung der Kapitalstruktur der Gruppe; Ausblick für 2026 bestätigt Die harte Kernkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 bei 12,7 %. Durch die erfolgreiche, erstmalige AT1-Emission in Höhe von 150 Mio. EUR im Mai 2026 erhöhte sich die Kernkapitalquote der ProCredit Gruppe um rund zwei Prozentpunkte und betrug zum 30. Juni 2026 14,7%. Auf Grundlage der Geschäftsentwicklung der Gruppe im ersten Halbjahr bestätigte der Vorstand den Ausblick für das Gesamtjahr. Dieser sieht ein Kreditwachstum von 12-15 % (für die fortgeführten Geschäftsbereiche und unter der Annahme keiner wesentlichen Wechselkursschwankungen), eine Eigenkapitalrendite der Gruppe von rund 7 % (einschließlich der erwarteten Effekte aus dem geplanten Verkauf der ProCredit Bank Ecuador im Laufe des Jahres), ein Kosten-Ertrags-Verhältnis auf dem Niveau des Vorjahres (GJ 2025: 73,4 %) sowie eine harte Kernkapitalquote von rund 13 % zum Jahresende vor. Der Zwischenbericht der ProCredit Gruppe zum 30. Juni 2026 ist ab heute auf der Website der ProCredit Holding unter Investor Relations https://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports verfügbar. Der Finanzkalender der ProCredit Holding ist abrufbar unter https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/finanzkalender/ . H1 2026 Ergebnisse im Überblick in Mio. EUR Bilanz 30.6.2026 31.12.2025 Veränderung Kreditportfolio 8.369,7 7.752,5 617,2 Einlagen 9.337,3 9.136,2 201,1

Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-30.6.2026 1.1.-30.6.2025 Veränderung Zinsüberschuss 191,3 171,3 19,9 Provisionsüberschuss 44,0 47,0 -3,1 Operativer Ertrag 227,2 213,1 14,1 Personal- und Verwaltungsaufwendungen 161,7 151,1 10,6 Risikovorsorge 9,0 0,3 8,7 Konzernergebnis 38,5 47,0 -8,6 Zentrale Leistungsindikatoren 1.1.-30.6.2026 1.1.-30.6.2025 Veränderung Wachstum des Kreditportfolios 8,0 % 4,9 % 3,0 Pp Kosten-Ertrags-Verhältnis 71,2 % 70,9 % 0,3 Pp Eigenkapitalrendite (annualisiert) 6,7 % 9,0 % -2,3 Pp

30.6.2026 31.12.2025 Veränderung Harte Kernkapitalquote 12,7 % 13,1 % -0,4 Pp Zusätzliche Indikatoren 30.6.2026 31.12.2025 Veränderung Verhältnis Kreditportfolio zu Einlagen 89,6 % 84,9 % 4,8 Pp Nettozinsmarge (annualisiert) 3,3 % 3,2 % 0,1 Pp Risikokosten (annualisiert) 22 Bp 15 Bp 7 Bp Anteil ausgefallener Kredite 2,9 % 3,0 % -0,1 Pp Risikodeckungsgrad der Stufe 3 41,3 % 44,5 % -3,2 Pp Grünes Kreditportfolio 1.416,6 1.419,6 -0,2 %

1.1.-30.6.2026 1.1.-30.6.2025 Veränderung Rentabilität auf das materielle Eigenkapital (annualisiert)* 7,3 % 9,3 % -2,1 Pp * Die Rentabilität auf das materielle Eigenkapital ist das Verhältnis aus dem Konzernergebnis abzüglich erwarteter Couponzahlungen und Gebühren für zusätzliche Eigenkapitalbestandteile und dem durchschnittlichen Eigenkapital der ProCredit Anteilseigner*innen ohne immaterielle Vermögenswerte und zusätzliche Eigenkapitalbestandteile.

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Petra Vielhaber, Group Communications und Marketing, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 249, mobil: +49 171 686 5932, E-Mail: petra.vielhaber@procredit-group.com Über die ProCredit Holding AG Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/ Zukunftsgerichtete Aussagen



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