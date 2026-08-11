© Foto: Johannes Neudecker - dpaChinas Automarkt schwächelt weiter: Inlandsverkäufe fallen, Exporte boomen. Der Preiskampf treibt Hersteller verstärkt auf Auslandsmärkte.Chinas Autoverkäufe sind den zehnten Monat in Folge gesunken, allerdings hat sich das Tempo des Rückgangs verlangsamt, wie Reuters berichtet. Dies steht im Gegensatz zu einem starken Exportwachstum, da die Autohersteller ihre Expansion im Ausland verstärken, um dem harten Wettbewerb auf dem größten Automarkt der Welt entgegenzuwirken. Der Rückgang unterstreicht die umfassenderen Belastungen in Chinas Wirtschaft, wo die schleppende Konsumlaune der privaten Haushalte dazu geführt hat, dass die Exporte einen größeren Anteil am Wachstum tragen. Die …
Enthaltene Werte: KYG3777B1032,CNE100000296Den vollständigen Artikel lesen
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