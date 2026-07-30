Alle drei Citation Gen3-Leichtjets befinden sich derzeit in der Flugerprobung und bringen damit das Garmin Emergency Autoland sowie von Kunden inspirierte Verbesserungen in die nächste Generation der Geschäftsluftfahrt.

Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), hat kürzlich einen wichtigen Meilenstein erreicht, als der Prototyp der Cessna Citation CJ3 Gen3 seinen Erstflug absolvierte und damit die Zertifizierung des Leichtjets der nächsten Generation einen Schritt näher brachte. Mit diesem Meilenstein haben nun alle drei Citation-Leichtjets der nächsten Generation der CJ4 Gen3, der CJ3 Gen3 und der M2 Gen3 die Flugerprobung erreicht, was die anhaltende Dynamik im gesamten Portfolio der Cessna-Leichtjets der nächsten Generation unterstreicht.

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Cessna Citation CJ3 Gen3 achieves first flight, advancing next-generation light jet toward certification. (Photo credit: Textron Aviation)

"Dieser Erfolg setzt die positive Dynamik des CJ3-Gen3-Programms fort und spiegelt die Disziplin, Innovationskraft und das Engagement dieses Teams wider", sagte Chris Hearne, Senior Vice President, Engineering Programs. "Nun beginnen die umfassenden Flugtests für dieses Flugzeug, bei denen dessen Leistungsfähigkeit gründlich überprüft wird, während wir weiterhin auf die FAA-Zertifizierung und die Inbetriebnahme hinarbeiten."

Nach dem Start vom Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport konzentrierten sich die Piloten Steve Helmer und Dave Welbrock während des ersten, fast zweistündigen Fluges darauf, die Funktionalität der Software im Cockpit zu testen. Das Flugzeug erreichte eine maximale Höhe von 41.000 Fuß und eine angezeigte Höchstgeschwindigkeit von 278 Knoten.

"Vom Start bis zur Landung hat das Flugzeug die von uns erwarteten Flugeigenschaften und die erwartete Systemleistung unter Beweis gestellt", sagte Helmer, Flugtestpilot. "Dieser Erstflug hat die monatelangen Vorbereitungen bestätigt und eine solide Grundlage geschaffen, auf der wir die Testphase ausweiten und das Zertifizierungsprogramm fortsetzen können."

Die Citation CJ3 Gen3 wurde auf Grundlage von Kundenfeedback entwickelt und erweitert die bewährte Garmin G3000-Avionikplattform um die Funktion "Garmin Emergency Autoland", wodurch sowohl Piloten als auch Passagiere während des Fluges noch mehr Sicherheit genießen können. Das Flugzeug vereint fortschrittliche, intuitive Cockpit-Technologie mit der Leistung, Nutzlast und Betriebseffizienz, die Kunden von Cessna Citation-Geschäftsflugzeugen erwarten.

"Die Citation CJ3 Gen3 baut auf all den Eigenschaften auf, die Kunden an der CJ3-Familie schätzen, und integriert gleichzeitig die von ihnen gewünschten Technologien, um das Fliegen noch intuitiver und sicherer zu gestalten", erklärte Lannie O'Bannion, Senior Vice President für Global Sales Marketing. "Von modernster Garmin-Avionik bis hin zu einem gehobenen Kabinenkomfort dieses Flugzeug spiegelt unser Engagement wider, unseren Kunden praxisorientierte Innovationen zu bieten."

Über die Cessna Citation CJ3 Gen3

Der Innenraum der Cessna Citation CJ3 Gen3 bietet einen individuell gestaltbaren, luxuriösen Raum mit Annehmlichkeiten wie drehbaren Sitzen, RGB-Akzentbeleuchtung und modernen Konnektivitätsoptionen sowie einer durch Tageslicht beleuchteten Toilette mit optionalen Premium-Ausstattungsmerkmalen.

Die Citation CJ3 Gen3 hat eine maximale Reichweite von 2.040 Seemeilen und eine maximale Nutzlast von 2.135 Pfund. Mit einer Standardbestuhlung für bis zu 10 Personen und einer Gepäckkapazität von 1.000 Pfund bietet das Flugzeug eine hervorragende Reichweite, Nutzlast und überlegene Leistung vor Ort, sodass Piloten eine Vielzahl von Missionen durchführen können.

Um mehr über die Cessna Citation CJ3 Gen3 zu erfahren, besuchen Sie cessna.txtav.com oder sehen Sie sich das Media Kit für weiteres Bildmaterial an.

Informationen zu Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren begeistern wir Menschen für das Fliegen. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat die Talente seiner Teams unter den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Business Jets, Turboprops sowie leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Flugzeugen für Spezialmissionen, militärischen Schulflugzeugen sowie Flugzeugen für Verteidigungsaufgaben reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, aus deren Arbeit mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt weltweit hervorgegangen sind. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk, wenn es um wirtschaftliches, produktives und flexibles Fliegen geht. Weitere Informationen finden Sie auf www.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzgeschäften nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

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