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WKN: A1XE4J | ISIN: US31154R1095 | Ticker-Symbol: 0FA
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29.06.26 | 14:35
8,700 Euro
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Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
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FARMLAND PARTNERS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FARMLAND PARTNERS INC 5-Tage-Chart
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8,3308,42508:14
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5-Tage-Chart
AECOM
AECOM Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AECOM62,00+0,81 %
CARDINAL HEALTH INC208,00+0,05 %
CONSOLIDATED WATER CO LTD25,420-1,63 %
FARMLAND PARTNERS INC8,700+2,72 %
GL EVENTS SA32,950-1,64 %
JPMORGAN UK SMALL CAP GROWTH & INCOME PLC--
MR PRICE GROUP LIMITED9,400-2,08 %
PEGASYSTEMS INC26,250+0,11 %
STATE STREET CORPORATION148,45+0,03 %
THE ANDERSONS INC62,50+4,17 %
TIGER BRANDS LIMITED16,000+0,63 %
WASHINGTON TRUST BANCORP INC31,6000,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC14,5000,00 %
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