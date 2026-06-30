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Dienstag, 30.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
China kontrolliert Seltene Erden - Brasilien könnte die Antwort sein
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WKN: A2AHZ7 | ISIN: US78409V1044 | Ticker-Symbol: MHL
Tradegate
30.06.26 | 07:30
361,10 Euro
+0,95 % +3,40
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RealtimeGeldBriefZeit
357,50361,0007:31
357,50361,0007:31
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5-Tage-Chart
COFINIMMO
COFINIMMO SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COFINIMMO SA84,25-0,47 %
FREY SA35,600+0,56 %
JANUS HENDERSON GROUP PLC43,6000,00 %
MUELLER INDUSTRIES INC106,75-0,74 %
PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND LIMITED1,7900,00 %
S&P GLOBAL INC361,10+0,95 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORPORATION14,200-0,70 %
SILA REALTY TRUST INC26,2000,00 %
TREKOR METALS LIMITED5,550-0,54 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.