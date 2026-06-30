Das Instrument BMW3 DE0005190037 BAY.MOTOREN WERKE VZO EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 01.07.2026The instrument BMW3 DE0005190037 BAY.MOTOREN WERKE VZO EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2026 and ex capital adjustment on 01.07.2026Das Instrument MUD US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 01.07.2026The instrument MUD US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2026 and ex capital adjustment on 01.07.2026Das Instrument COF BE0003593044 COFINIMMO EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 01.07.2026The instrument COF BE0003593044 COFINIMMO EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2026 and ex capital adjustment on 01.07.2026Das Instrument 943 FR0010588079 FREY EO 2,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 01.07.2026The instrument 943 FR0010588079 FREY EO 2,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2026 and ex capital adjustment on 01.07.2026Das Instrument MHL US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 01.07.2026The instrument MHL US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2026 and ex capital adjustment on 01.07.2026Das Instrument UDM CA8765111064 TASEKO MNS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 01.07.2026The instrument UDM CA8765111064 TASEKO MNS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2026 and ex capital adjustment on 01.07.2026Das Instrument S24 US81619Q1058 SELECT MEDIC.HLDGS CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 01.07.2026The instrument S24 US81619Q1058 SELECT MEDIC.HLDGS CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2026 and ex capital adjustment on 01.07.2026Das Instrument A2E JE00B248KJ21 PHOENIX SPREE DTLD PRS LS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 01.07.2026The instrument A2E JE00B248KJ21 PHOENIX SPREE DTLD PRS LS EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2026 and ex capital adjustment on 01.07.2026Das Instrument 803 US1462805086 SILA REALTY A DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 01.07.2026The instrument 803 US1462805086 SILA REALTY A DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2026 and ex capital adjustment on 01.07.2026Das Instrument HDJA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 01.07.2026The instrument HDJA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2026 and ex capital adjustment on 01.07.2026