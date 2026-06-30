The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.06.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2026
ISIN Name
BE0003593044 COFINIMMO
CA8765111064 TASEKO MNS LTD
DE0005190037 BAY.MOTOREN WERKE VZO
DE000A2QDNX9 CCS ABWICKLUNGS AG INH ON
DE000A40ESG2 MEDIGENE AG NA O.N.
DE000A46ZXXX HMS BERGBAU ANL 26/31
GB0030978XXX FST SENT-SI WW LDRS ALSA
JE00B248KJ21 PHOENIX SPREE DTLD PRS LS
JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50
US1462805086 SILA REALTY A DL-,01
US14986C1027 CBAK ENERGY TECH. NEW
US57142B1044 MARQETA INC.CL.A DL-,0001
US7743743004 ROCKWELL MEDICAL INC.
US81619Q1058 SELECT MEDIC.HLDGS CORP.
US94419LAXXX WAYFAIR 24/28 CV
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2026
ISIN Name
BE0003593044 COFINIMMO
CA8765111064 TASEKO MNS LTD
DE0005190037 BAY.MOTOREN WERKE VZO
DE000A2QDNX9 CCS ABWICKLUNGS AG INH ON
DE000A40ESG2 MEDIGENE AG NA O.N.
DE000A46ZXXX HMS BERGBAU ANL 26/31
GB0030978XXX FST SENT-SI WW LDRS ALSA
JE00B248KJ21 PHOENIX SPREE DTLD PRS LS
JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50
US1462805086 SILA REALTY A DL-,01
US14986C1027 CBAK ENERGY TECH. NEW
US57142B1044 MARQETA INC.CL.A DL-,0001
US7743743004 ROCKWELL MEDICAL INC.
US81619Q1058 SELECT MEDIC.HLDGS CORP.
US94419LAXXX WAYFAIR 24/28 CV
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