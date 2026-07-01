The following instruments on XETRA do have their first trading 01.07.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.07.2026Aktien1 US02336R2XXX Ambuja Cements Ltd. GDR2 IT0005573818 ESPE S.p.A.3 ZAE000248506 Fortress Real Estate Investments Ltd.4 US4560361028 Industrial Bank of Korea GDR 5 US8436131XXX Southern Petrochemicals Industries Corp. Ltd. GDR6 CNE100007QH1 Lingyi iTech [Guangdong] Co. 7 US00776X1090 Aeluma Inc.8 KYG4596V1068 Hongcheng Environmental Technology Company Ltd.9 US50126A1016 Kunlun Energy Co. Ltd. ADR10 ES0667050XXX ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. BZR11 KYG200801002 CBAK Energy Technology Ltd.12 US57142B2034 Marqeta Inc.13 JE00BT7JKP71 Phoenix Spree Deutschland Ltd.14 US7743744093 Rockwell Medical Inc.15 CA89472Y1079 Trekor Metals Ltd.Anleihen/ETF1 XS3427418XXX Vedanta Resources Finance II PLC2 XS3427418XXX Vedanta Resources Finance II PLC3 XS3410791XXX Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi4 XS3427418XXX Vedanta Resources Finance II PLC5 XS3423368XXX Vonovia SE6 CA58769CAXXX Mercedes-Benz Finance Canada Inc.7 NO0013737XXX Norwegen, Königreich8 XS3423368XXX Vonovia SE9 DE000A4EVXXX EverYield AG10 US24422EYXXX John Deere Capital Corp.11 US53220KAXXX Ligand Pharmaceuticals Inc.12 XS3423369XXX Vonovia SE13 DE000A460XXX PCC SE14 DE000A460XXX PCC SE15 HK0001314XXX China, People's Republic of16 HK0001314XXX China, People's Republic of17 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 IE000B5MAXXX DZ Bank MSCI World UCITS ETF21 IE000DN1DXXX DZ Bank S&P 500 UCITS ETF22 IE000LOAUXXX DZ Bank Euro STOXX 50 UCITS ETF23 IE000DWHLXXX Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETFF - Class USD Acc24 IE000JBZXXXX Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF - Class USD Acc25 IE00043ZIXXX Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF - Class USD Dist26 IE000X3D1XXX Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF - Class EUR Hedged Acc27 IE000XFUFXXX Pictet AI Enhanced European Equity UCITS ETF - Class EUR Acc28 IE0007Z19XXX Pictet AI Enhanced European Equity UCITS ETF - Class EUR Dist29 IE000MS76XXX Pictet AI Enhanced World ex US Equity UCITS ETF - Class USD Acc30 IE000RYWBXXX Pictet AI Enhanced World ex US Equity UCITS ETF - Class USD Dist31 IE000Q0CAXXX WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF - USD32 IE000CO65XXX WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF - USD Acc