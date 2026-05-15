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WKN: A40ESG | ISIN: DE000A40ESG2 | Ticker-Symbol: MDG1
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Dow Jones News
15.05.2026 17:57 Uhr
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PTA-Adhoc: Medigene AG: Widerruf der Zulassung der Aktien der Medigene AG zum Handel im regulierten Markt

DJ PTA-Adhoc: Medigene AG: Widerruf der Zulassung der Aktien der Medigene AG zum Handel im regulierten Markt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

Medigene AG: Widerruf der Zulassung der Aktien der Medigene AG zum Handel im regulierten Markt

Planegg/Martinsried (pta000/15.05.2026/17:25 UTC+2)

Der Insolvenzverwalter über das Vermögen der Medigene AG, Rechtsanwalt Axel W. Bierbach, teilt mit, dass er den Widerruf der Zulassung der Aktien der Medigene AG zum Handel im regulierten Markt (ISIN: DE000A40ESG2) gemäß -- 39 Abs. 2 Nr. 4 BörsG beantragt hat.

Ein ordnungsgemäßer Börsenhandel mit den Wertpapieren der Gesellschaft ist auf Dauer nicht mehr gewährleistet. Der operative Geschäftsbetrieb der Medigene AG wurde bereits kurz nach Verfahrenseröffnung vollständig eingestellt. Die Gesellschaft verfügt über keine operative Geschäftstätigkeit mehr und befindet sich in der laufenden Liquidation. Vor diesem Hintergrund wurde der Antrag auf Widerruf der Börsenzulassung zum Schutz der Marktteilnehmer und zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Börsenhandels gestellt.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Medigene AG 
           Lochhamer Straße 11 
           82152 Planegg/Martinsried 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Medigene PR/IR 
Tel.:         +49 89 2000 3333 01 
E-Mail:        investor@medigene.com 
Website:       www.medigene.de 
ISIN(s):       DE000A40ESG2 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778858700085 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 11:25 ET (15:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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