DJ PTA-Adhoc: Medigene AG: Widerruf der Zulassung der Aktien der Medigene AG zum Handel im regulierten Markt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

Medigene AG: Widerruf der Zulassung der Aktien der Medigene AG zum Handel im regulierten Markt

Planegg/Martinsried (pta000/15.05.2026/17:25 UTC+2)

Der Insolvenzverwalter über das Vermögen der Medigene AG, Rechtsanwalt Axel W. Bierbach, teilt mit, dass er den Widerruf der Zulassung der Aktien der Medigene AG zum Handel im regulierten Markt (ISIN: DE000A40ESG2) gemäß -- 39 Abs. 2 Nr. 4 BörsG beantragt hat.

Ein ordnungsgemäßer Börsenhandel mit den Wertpapieren der Gesellschaft ist auf Dauer nicht mehr gewährleistet. Der operative Geschäftsbetrieb der Medigene AG wurde bereits kurz nach Verfahrenseröffnung vollständig eingestellt. Die Gesellschaft verfügt über keine operative Geschäftstätigkeit mehr und befindet sich in der laufenden Liquidation. Vor diesem Hintergrund wurde der Antrag auf Widerruf der Börsenzulassung zum Schutz der Marktteilnehmer und zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Börsenhandels gestellt.

(Ende)

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Aussender: Medigene AG Lochhamer Straße 11 82152 Planegg/Martinsried Deutschland Ansprechpartner: Medigene PR/IR Tel.: +49 89 2000 3333 01 E-Mail: investor@medigene.com Website: www.medigene.de ISIN(s): DE000A40ESG2 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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May 15, 2026 11:25 ET (15:25 GMT)