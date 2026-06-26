EQS-News: CCS Abwicklungs AG / Schlagwort(e): Delisting

Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt ("Delisting")



26.06.2026 / 18:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Investor News

26. Juni 2026

CCS Abwicklungs AG:

Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt ("Delisting")

Die Frankfurter Wertpapierbörse hat mit Beschluss vom heutigen Tage die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse nach § 39 Abs. 2 Nr. 4 BörsG widerrufen.

Der letzte Handelstag ist der 30. Juni 2026.