Amsterdam/Chiasso - Der Online-Reiseanbieter Lastminute richtet sein Geschäft auf den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) aus und streicht im Zuge einer Reorganisation voraussichtlich ein Viertel der rund 1600 Stellen. Offen blieb zunächst, wie stark der Stellenabbau die Schweiz betrifft. Die Umstrukturierung soll bis Ende 2026 umgesetzt werden und ab 2027 zu jährlichen Kosteneinsparungen von rund 16 Millionen Euro führen, wie das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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