© Foto: Carsten Koall - dpaDie deutschen Automobilhersteller geraten auf dem chinesischen Markt immer mehr an den Rand und zur Nebenfigur. Aber nicht nur das: Jetzt drohen chinesische Hersteller auch Marktanteile in Europa aufzuholen.Im ersten Halbjahr verkaufte Mercedes in China lediglich 1.153 Exemplare des CLA - ein Bruchteil der mehr als 80.000 ähnlich teuren SU7-Limousinen, die Xiaomi im gleichen Zeitraum auslieferte. Diese Entwicklung verdeutlicht die Probleme, mit denen auch BMW, Volkswagen und Porsche in China zu kämpfen haben. Alle drei meldeten im zweiten Quartal Absatzrückgänge von mindestens 30 Prozent an. Gleichzeitig gewinnen Unternehmen wie Xiaomi und BYD Kunden auf Kosten der deutschen Hersteller. …
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,KYG3777B1032,DE0007664005,CNE100000296,DE000PAH0038Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE