15 große Automobilhersteller, darunter die Volkswagen-Gruppe, BMW, Mercedes-Benz, Toyota und Ford, haben laut einer aktuellen Auswertung des Center of Automotive Management (CAM) im ersten Halbjahr 2026 im Schnitt operativ deutlich weniger pro Auto verdient. Der durchschnittliche Gewinn vor Zinsen und Steuern je ausgeliefertem Auto sank von 1.409 auf 1.187 Euro.Insgesamt sank das operative Ergebnis (Ebit) der untersuchten Hersteller laut Auswertung um 17,5 Prozent auf 35,6 Milliarden Euro. Der Rückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär