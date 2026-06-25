© Foto: DHT HoldingsTrotz immenser Risiken jagen Reedereien Rekordgewinnen hinterher und schicken ihre Tanker in den Golf von Hormus. Es lohnt sich. Welche Aktien jetzt von den explodierenden Raten profitieren.Das 60-Tage-Abkommen zwischen Washington und Teheran hat die Straße von Hormus - das wichtigste Nadelöhr des globalen Ölhandels - zumindest kurzfristig wieder geöffnet. Da aktuell rund 162 beladene Tanker mit über 120 Millionen Barrel Rohöl im Umkreis der Meerenge feststecken, hat sich ein massiver Stau und ein akuter Mangel an frei verfügbaren Großtankern (den sogenannten VLCCs - Very Large Crude Carriers) gebildet. Die Folge ist, dass die Tagespreise für die Miete dieser Mega-Tanker regelrecht …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,MHY2065G1219,XC0007924XXX,MHY410531021,CY0200352116Den vollständigen Artikel lesen
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