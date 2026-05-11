Anzeige
Mehr »
Montag, 11.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
KUPFER BEI 6.35 USD: Warum Kutcho Copper plötzlich wie ein Übernahmekandidat aussieht
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 524090 | ISIN: DE0005240907 | Ticker-Symbol: BMP
Stuttgart
11.05.26 | 18:31
5,100 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Pharma
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BMP PHARMA TRADING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMP PHARMA TRADING AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
11.05.2026 17:45 Uhr
242 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: B.M.P. Pharma Trading AG: Konzern weiterhin auf Rekordkurs - B.M.P. Pharma Trading AG erzielt abermals ein sehr gutes Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2025

DJ PTA-News: B.M.P. Pharma Trading AG: Konzern weiterhin auf Rekordkurs - B.M.P. Pharma Trading AG erzielt abermals ein sehr gutes Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

B.M.P. Pharma Trading AG: Konzern weiterhin auf Rekordkurs

B.M.P. Pharma Trading AG erzielt abermals ein sehr gutes Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2025

Norderstedt (pta000/11.05.2026/17:11 UTC+2)

• B.M.P. Pharma Trading AG erzielt einen Bilanzgewinn von Euro 3.031,0 Tsd. • Erhöhte Umsatzprognose und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 bestätigt • Wachstumskurs wird fortgesetzt - Ertragsbudget für 2026 auf sehr stark erhöhtem Niveau

Die B.M.P. Pharma Trading AG, ein internationales Handelshaus für Rohstoffe der pharmazeutischen und Nahrungsmittel-ergänzungsindustrie mit führender Marktposition in ausgewählten Märkten, konnte im Geschäftsjahr 2025 einen Bilanzgewinn von 3.031,0 Tsd. EUR erzielen.

Speziell im asiatischen Markt konnte die B.M.P. Gruppe in 2025 an die sehr erfreuliche Entwicklung des Vorjahres anknüpfen und die Umsatzerlöse und Erträge signifikant steigern. Das Wachstum der B.M.P. Gruppe resultierte in erster Linie aus Ergebnissteigerungen in dem Geschäftsbereich APIs (pharmazeutische Wirkstoffe).

Für das Geschäftsjahr 2025 hat die Firmengruppe das sehr ambitionierte Ertragsbudget der operativen Gesellschaften bestätigt. Der Auftragsbestand im laufenden Geschäftsjahr liegt auf einem sehr guten Niveau. Die Nachfrage in unseren Kernmärkten, der Nahrungsmittelergänzung und Wirkstoffe für die pharmazeutische Industrie/ APIs, ist andauernd sehr hoch. Die mexikanische Tochtergesellschaft entwickelt sich weiterhin sehr gut. Für das laufende Geschäftsjahr erhofft sich die Firmengruppe signifikante Umsatzzuwächse aus dem lateinamerikanischen Markt.

Henning A. Nau, CEO der B.M.P. Pharma Trading AG: "Das durchaus erfolgreiche Geschäftsjahr 2025 ist ein nachhaltiger Beweis für unsere starke Ertragskraft und die hohe Robustheit unseres Geschäftsmodells. In einem immer noch herausfordernden Umfeld, ist es uns gelungen, unsere ambitionierten Ziele erneut zu erreichen. Maßgeblich dazu beigetragen hat wieder einmal die konsequente Fokussierung auf den Geschäftsbereich pharmazeutische Wirkstoffe. Der Geschäftsbereich APIs, Wirkstoffe für die pharmazeutische Industrie, hat mit exzellenten Leistungen, hervorragenden Lieferantenbeziehungen zu indischen Herstellern und organischem Wachstum stark zu diesem bemerkenswerten Erfolg beigetragen. Die B.M.P. Gruppe hat weiteres Wachstum in allen Geschäftsbereichen klar im Blick. Unsere breit diversifizierte Aufstellung bilden zusammen mit unserem hochqualifizierten und top motivierten Team das Fundament des nachhaltigen Erfolgs der B.M.P. Gruppe. Wir beobachten die Beschaffungs- und Absatzmärkte sehr genau und sind zuversichtlich, dass wir unseren internationalen Wachstumskurs auf Basis unserer Beratungs- und Serviceexpertise, sowie den vertrauensvollen langjährigen Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern auch in 2026 weiter fortsetzen werden"

Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt der Vorstand seine sehr positive Prognose.

Der Jahresfinanzbericht 2025 steht auf der Webseite www.bmp.ag zum Download zur Verfügung https://www.bmp.ag/ investor-relations/

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      B.M.P. Pharma Trading AG 
           Bornbarch 16 
           22848 Norderstedt 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Henning A. Nau, Vorstand 
Tel.:         +49 40 64 55 68-0 
E-Mail:        bmp@bmp.ag 
Website:       www.bmp.ag 
ISIN(s):       DE0005240907 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778512260971 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 11:11 ET (15:11 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.