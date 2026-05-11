DJ PTA-News: B.M.P. Pharma Trading AG: Konzern weiterhin auf Rekordkurs - B.M.P. Pharma Trading AG erzielt abermals ein sehr gutes Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

B.M.P. Pharma Trading AG: Konzern weiterhin auf Rekordkurs

B.M.P. Pharma Trading AG erzielt abermals ein sehr gutes Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2025

Norderstedt (pta000/11.05.2026/17:11 UTC+2)

• B.M.P. Pharma Trading AG erzielt einen Bilanzgewinn von Euro 3.031,0 Tsd. • Erhöhte Umsatzprognose und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 bestätigt • Wachstumskurs wird fortgesetzt - Ertragsbudget für 2026 auf sehr stark erhöhtem Niveau

Die B.M.P. Pharma Trading AG, ein internationales Handelshaus für Rohstoffe der pharmazeutischen und Nahrungsmittel-ergänzungsindustrie mit führender Marktposition in ausgewählten Märkten, konnte im Geschäftsjahr 2025 einen Bilanzgewinn von 3.031,0 Tsd. EUR erzielen.

Speziell im asiatischen Markt konnte die B.M.P. Gruppe in 2025 an die sehr erfreuliche Entwicklung des Vorjahres anknüpfen und die Umsatzerlöse und Erträge signifikant steigern. Das Wachstum der B.M.P. Gruppe resultierte in erster Linie aus Ergebnissteigerungen in dem Geschäftsbereich APIs (pharmazeutische Wirkstoffe).

Für das Geschäftsjahr 2025 hat die Firmengruppe das sehr ambitionierte Ertragsbudget der operativen Gesellschaften bestätigt. Der Auftragsbestand im laufenden Geschäftsjahr liegt auf einem sehr guten Niveau. Die Nachfrage in unseren Kernmärkten, der Nahrungsmittelergänzung und Wirkstoffe für die pharmazeutische Industrie/ APIs, ist andauernd sehr hoch. Die mexikanische Tochtergesellschaft entwickelt sich weiterhin sehr gut. Für das laufende Geschäftsjahr erhofft sich die Firmengruppe signifikante Umsatzzuwächse aus dem lateinamerikanischen Markt.

Henning A. Nau, CEO der B.M.P. Pharma Trading AG: "Das durchaus erfolgreiche Geschäftsjahr 2025 ist ein nachhaltiger Beweis für unsere starke Ertragskraft und die hohe Robustheit unseres Geschäftsmodells. In einem immer noch herausfordernden Umfeld, ist es uns gelungen, unsere ambitionierten Ziele erneut zu erreichen. Maßgeblich dazu beigetragen hat wieder einmal die konsequente Fokussierung auf den Geschäftsbereich pharmazeutische Wirkstoffe. Der Geschäftsbereich APIs, Wirkstoffe für die pharmazeutische Industrie, hat mit exzellenten Leistungen, hervorragenden Lieferantenbeziehungen zu indischen Herstellern und organischem Wachstum stark zu diesem bemerkenswerten Erfolg beigetragen. Die B.M.P. Gruppe hat weiteres Wachstum in allen Geschäftsbereichen klar im Blick. Unsere breit diversifizierte Aufstellung bilden zusammen mit unserem hochqualifizierten und top motivierten Team das Fundament des nachhaltigen Erfolgs der B.M.P. Gruppe. Wir beobachten die Beschaffungs- und Absatzmärkte sehr genau und sind zuversichtlich, dass wir unseren internationalen Wachstumskurs auf Basis unserer Beratungs- und Serviceexpertise, sowie den vertrauensvollen langjährigen Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern auch in 2026 weiter fortsetzen werden"

Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt der Vorstand seine sehr positive Prognose.

Der Jahresfinanzbericht 2025 steht auf der Webseite www.bmp.ag zum Download zur Verfügung https://www.bmp.ag/ investor-relations/

(Ende)

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Aussender: B.M.P. Pharma Trading AG Bornbarch 16 22848 Norderstedt Deutschland Ansprechpartner: Henning A. Nau, Vorstand Tel.: +49 40 64 55 68-0 E-Mail: bmp@bmp.ag Website: www.bmp.ag ISIN(s): DE0005240907 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Stuttgart

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May 11, 2026 11:11 ET (15:11 GMT)