© Foto: Dall-EBerkshire Hathaway stockt Alphabet um 17 Milliarden US-Dollar auf und macht Google zur drittgrößten Aktienwette. Zugleich werden Bankbeteiligungen reduziert.Berkshire Hathaway hat seine Beteiligung an Alphabet im zweiten Quartal massiv ausgebaut und die Google-Mutter damit zum drittgrößten Aktieninvestment seines Portfolios gemacht. Aus den jüngsten Pflichtmitteilungen vom Freitag geht hervor, dass Berkshire zum 30. Juni knapp 106 Millionen Alphabet-Aktien hielt. Drei Monate zuvor waren es noch 57,8 Millionen gewesen. Der Bestand legte damit um 83 Prozent zu und hatte zum Quartalsende einen Wert von 38 Milliarden US-Dollar. Alphabet steigt in die Top 3 auf Mit dem Ausbau zieht Alphabet im …
Enthaltene Werte: US0846701086,US21036P1084,US14040H1059,US02079K3059,US5260571048,US0605051046,US2473617023,US55616P1049,US02005N1000Den vollständigen Artikel lesen
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