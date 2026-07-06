Bei M1 Kliniken (A0STSQ) und der Beteiligungsgesellschaft MPH Health Care (A289V0) stehen die Hauptversammlungen (HVs) an. Bei M1 Kliniken ist es am 8. Juli soweit und bei MPH Health Care am 9. Juli. Für die Aktionäre bedeutet das wahrscheinlich einen Geldsegen. M1 Kliniken hat sich im vergangenen Herbst von seinem Handelsgeschäft getrennt. Dieses befand sich unter dem Dach der 85-Prozent-Beteiligung Haemato (A289VV). Die Haemato AG verkaufte zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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